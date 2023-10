Halloween naht: Gruselige Filme und Serien im Oktober!

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – bei Horrorfilmen scheiden sich die Geister. In wenigen Wochen ist Halloween und Horrorfilm-Liebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Denn bei vielen Streamingdiensten gibt es zahlreiche Filme und Serien aus dem Genre.

Es ist wieder einmal so weit – das alljährliche Gruselfest Halloween steht vor der Tür und somit etliche Horrorfilme. Sowohl im Kino als auch bei sämtlichen Streaminganbietern gibt es Blockbuster sowie Serien aus dem Genre. Im Kino läuft beispielsweise die Fortsetzung „Der Exorzist: Bekenntnis“ von Halloween Ends-Regisseur David Gordon Green. Und auch bei Streaminganbietern sollten Horrorfilm-Liebhaber mal vorbeischauen.

Die beliebtesten Horrorfilme bei Streamingdiensten

No One Will Save You bei Disney+ (FSK 16)

Ghostbusters: Legacy bei Netflix (FSK 12)

Scream 6 bei Sky, Paramount+ (FSK 18)

Meg 2 – Die Tiefe bei AppleTV (Kostenpflichtig, FSK 12)

Das Schweigen der Lämmer bei Amazon Prime (FSK 16)

Becky bei Amazon Prime (FSK 18)

The Witch bei Netflix (FSK 16)

The Lair bei Amazon Prime (FSK 18)

The Menu bei Disney+ (FSK 16)

Die neun Pforten bei Netflix (FSK 16)

Diese Horrorserien sind verfügbar

The Changeling bei Apple TV (FSK 16)

The Last of Us bei Sky (FSK 16)

American Horror Story bei Disney+ (FSK 18)

From bei Paramount+ (FSK 18)

Stranger Things bei Netflix (FSK 16)

Das ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten

Vampire, Clowns oder Serientäter: In Horrorfilmen treiben sie ihr Unwesen. Bei Streifen wie „The Ring“ mag man sich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen. Was man bei einem Film aus dem Genre als wirklich angsteinflößend findet, ist Geschmackssache. Das Portal Broadbandchoices wollte dem genau auf den Grund gehen und hat im Rahmen des „Science of Scare“-Projekts herausgefunden, welcher Streifen der gruseligste Horrorfilm ist. 250 ProbandInnen sahen sich dafür 40 verschiedene Horrorfilme an. Forscher sammelten Daten des Pulses aller Teilnehmenden. Der gruseligste Horrorfilm ist demnach „Host“, gefolgt von „Sinister“, „Insidious“ und „The Conjuring“.