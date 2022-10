Halloween: Diese 5 Filme solltest du gesehen haben

Lustige Kostüme und schrille Partys – so wird bei den meisten Halloween gefeiert. Und einige Filme, ehren uns das Fürchten in dieser schaurigen Zeit. KUKKSI verrät 5 Filme, welche man zu Halloween gesehen haben sollte.

Wenn man auf Netflix nach Genre sucht, dann findet man – egal nach welchem Genre man findet – immer hunderte verschiedene Filme. Doch welche lohnen sich für einen gemütlichen Halloween-Filmabend am meisten? KUKKSI verrät den einen oder anderen Hit, den du echt mal gesehen haben solltest und die sich auch lohnen, anzuschauen.

Die besten Filme für einen Halloween-Filmabend

„Scary Movie“

Zwar sind es nicht direkt Horrorfilme, doch äußerst unterhaltsam. Es sind nämlich Komödien, die das komplette Horrorgenre auf die Schippe nehmen. Es gibt fünf Teile. Der erste ist, wie bei vielen Reihen, der beste. Falls du also nicht so auf Horrorfilme stehst und mehr nach Unterhaltung suchst, dann such doch einfach mal danach auf Netflix.

„Paranormal Activity“

Auch hiervon gibt es nicht nur einem Film, sondern mehrere Filme. Im Prinzip geht es darum, dass man mit Kameras beweisen will, dass es in verschiedenen Häusern spukt. Dafür filmt man mehrere Nächte die Räume eines Hauses. Unerklärliche Phänomene werden dabei aufgezeichnet. Das ist dann schon etwas gruselig.

„Conjuring“

Von Conjuring gibt es drei Teile. Dabei sind sie alle echt gut. Das ist definitiv noch mal ein ganzes Stück gruseliger und nichts für schwache Nerven. In jedem der drei Filme zieht jeweils eine Familie in ein Haus, worin es spukt. Die Geschehnisse werden immer schlimmer und dramatischer.

„Annabelle“

Du magst keine Puppen? Dann solltest du diesen Film nicht anschauen. Falls du dich aber echt gruseln möchtest, dann lohnt es sich „Annabelle“ an Halloween anzuschauen. Eine furchteinflößende Puppe wird das Leben von so manchen Menschen komplett auf den Kopf stellen. Ein echt spannender Film.

„The Ritual“

Alles beginnt mit einer harmlosen Wanderung von ein paar Freunden – doch es endet im absoluten Drama, denn die Tage in der Natur enden anders als geplant. Ein richtig spannender Film, den man auf Netflix zu sehen bekommt. Schon gelesen? Diese Netflix-Serien retten jeden Mädelsabend