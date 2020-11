Hailey Bieber: Schwanger? Sie meldet sich zu Wort!

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Spekulationen, dass Hailey Bieber angeblich schwanger sei. Nun meldet sich die Freundin von Justin Bieber zu Wort und redet Klartext.

Bei Instagram zeigen sich Justin und Hailey Bieber immer wieder verliebt und posten mehrere Schnappschüsse – die Fans können so hautnah an ihrem Alltag teilhaben. Immer wieder betont das Paar, dass sie sich mit Nachwuchs keinen Druck machen wollen. Doch erwartet das Model nun ein Baby? Zumindest spekulieren darüber die Fans. Nun hat sich Hailey Bieber selbst zu Schwangerschaftsgerüchten zu Wort gemeldet.

Statement von Hailey Bieber

Hailey Bieber spricht in einem Statement nun Klartext. “Weil ich weiß, dass ihr mal wieder eine kleine Story bringen wolltet, Us Weekly – ich bin nicht schwanger”, stellt Hailey Bieber bei Instagram klar. Dann stellt sie weiter klar: “Bitte hört einfach damit auf, erfundene Storys von euren ‘Quellen’ zu bringen und fokussiert euch mal auf die wichtigen Dinge, so wie die Wahlen.”

Derzeit erwartet sie kein Kind

Hailey Bieber selbst hat wohl von solchen Gerüchten ziemlich die Nase voll – stattdessen solle man sich lieber auf wichtige Sachen wie beispielsweise die US-Wahl konzentrieren. Zwar liebt sie Kinder über alles und will später vielleicht auch eine Familie – aber zu einem anderen Zeitpunkt. Derzeit steht jedenfalls kein Nachwuchs an. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es Schwangerschaftsgerüchte um Hailey Bieber gibt – bisher hatte sich das Model jedoch kaum dazu geäußert. In der vergangenen Zeit gab das Paar ziemlich viele private Details preis – so erzählte Justin Bieber in der Doku “The Next Chapter”, dass er sich das Leben nehmen wolle. Schon gelesen? Justin Bieber: Er dachte über Selbstmord nach!