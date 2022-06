Hailey Bieber: Heftige Klage wegen ihrer Pflegeprodukte!

Das ging mächtig nach hinten los: Hailey Bieber launchte erst vor Kurzem ihre neuen Hautpflegeprodukte unter dem Namen „Rhode“. Das ist nämlich ihr zweiter Vorname. Doch wegen des Namens droht nun eine heftige Klage, mit der natürlich die Ehefrau von Justin Bieber so absolut gar nicht gerechnet hatte.

Das Model machte in ihrer Karriere den nächsten Schritt und veröffentlichte ihre eigenen Hautpflegeprodukte. Allerdings ging das etwas nach hinten los. Schon vor dem Launch wollte sie den Namen „Rhode“ kaufen, was allerdings nicht gelang. So veröffentlichte sie dennoch ihre Linie. Das sorgt nun für Probleme.

Hailey Bieber verklagt

Dass die Ehefrau von Justin Bieber nun die Produkte auf den Markt gebracht hat, sorgt für mächtigen Ärger. Denn der Name „Rhode“ ist schon seit vielen Jahren rechtlich geschützt. Es gehört nämlich einem Modelabel, welches schon seit 2013 besteht. Dennoch veröffentlichte sie ihre Linie unter dem Namen. Wie nun US-amerikanische Medien berichten, drohen nun harte Konsequenzen. Dabei hatte Hailey Bieber schon seit 2017 versucht, die Rechte an dem Namen zu kaufen. Allerdings scheiterte sie daran.

Modelabel veröffentlicht Statement

Nachdem die Verantwortlichen von RHODE die Klage eingereicht hatten, wollten sie aber dennoch noch ein paar Leute via Social Media loswerden. Immerhin sind sie nicht ganz unbekannt. Allein auf Instagram haben sie knapp 200 000 Follower. Dabei veröffentlichten sie ein längeres Statement. Doch schon wenige Zeilen machen klar, welcher Standpunkt vertreten wird. „Wir wollten diese Klage nicht einreichen, aber wir mussten es, um unser Unternehmen zu schützen. Wir wollen Hailey nicht verklagen, wir wollen sie feiern. Als Mitunternehmerinnen wünschen wir ihr viel Erfolg", schrieben die Gründer der Marke.