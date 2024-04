„Habe mich halt gehen lassen“: Hartz und herzlich-Star Jerrick weiterhin arbeitslos

Jerrick wurde durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bekannt. Eigentlich will der Bürgergeld-Empfänger in der Berufswelt durchstarten – das blieb bisher jedoch erfolglos.

In „Hartz und herzlich“ geht es um Menschen, welche in sozialen Brennpunkten leben und mit wenig Geld auskommen müssen. Sie beziehen entweder Bürgergeld oder andere Sozialleistungen vom Staat. Dazu zählt auch Jerrick aus den Benz-Bracken in Mannheim. Eigentlich hätte er gerne einen Job – bisher ohne Erfolg. Wie er nun zugibt, liegt das vor allem an ihm selbst.

Jerrick: „Habe ich mich halt wieder gehen lassen“

Jerrick hat das ein oder andere Praktikum absolviert. Das liegt jedoch schon eine Weile zurück. „Es sind jetzt auch wieder zwei Monate her, dass ich zuletzt ein Praktikum gemacht habe. Danach habe ich mich halt wieder gehen lassen. Das war das Problem“, sagt der Protagonist. Eigentlich hatte er vor, nach dem Praktikum in der Berufswelt durchstarten zu können.

Darum will der „Hartz und herzlich“-Star vorerst nur ein Praktikum

Nun will er erneut einen Praktikumsplatz ergattern und das Jobcenter ist ihm dabei behilflich. Stattdessen könnte er eigentlich auch eine Ausbildung beginnen – dass er sich jedoch für ein Praktikum entscheidet, hat einen Grund. „Ich muss jetzt wieder einen Praktikumsplatz finden, um eine Struktur wieder reinzubekommen. Bei mir ist das Problem, dass ich eine Tagesstruktur in wenigen Wochen aufbauen kann – ich kann sie aber genauso gut danach wieder verlieren“, so der Bürgergeld-Empfänger.

Weiter erzählt Jerrick bei „Hartz und herzlich“: „Dann habe ich wieder ein bisschen Motivation, Ansporn und Rhythmus und sitze nicht mehr nur dumm da. Außerdem komme ich nicht wieder in Versuchung, den Schlürfi zu schieben.“ Keine Struktur sowie Motivation – Jerrick möchte in seinem Leben etwas verändern, aber jedoch erst kleine Schritte wagen.

Zuletzt hat der 22-Jährige ein Praktikum in der Gastronomie gemacht, doch seitdem ist nur wenig passiert. Antriebslosigkeit und psychische Probleme belasten den Halb-Amerikaner. Jerrick sucht nicht nur einen Job, sondern auch eine Wohnung. Für beides braucht er jedoch Durchhaltevermögen – ob er damit demnächst erfolgreich ist, wird man noch sehen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.