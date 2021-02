GZSZ-Vorschau (08.02. – 12.02.21): Wie geht es weiter?

Immer montags bis freitags wird es spannend, lustig oder unterhaltsam – aber garantiert nie langweilig: GZSZ ist die erfolgreichste Daily Soap im deutschen Fernsehen. KUKKSI verrät, was in den nächsten Folgen der Serie passiert.

Die Serie dreht sich um die Bewohner des (fiktiven) Kolle-Kiezes in Berlin-Mitte. Dort gibt es Geschäfte, Cafés, eine Schule, einen U-Bahnhof und Wohnungen – wie in einem echten Bezirk auch. Zu den markantesten und beliebtesten TV-Charakteren Deutschlands gehört ausgerechnet der Serien-Bösewicht Dr. Jo Gerner. Seit 1993 wird die Rolle des intriganten Rechtsanwaltes von Wolfgang Bahro (59) verkörpert. Und auch die anderen Darsteller der Serie sind absoluter Kult. Doch was passiert eigentlich in den nächsten Folgen der beliebten Serie?

Wie geht es bei GZSZ weiter?

Vorschau für 08.02.21

Toni erklärt sich bereit, für ein Shooting von Sunny als Model einzuspringen. Dabei lernt sie den charmanten Zeitungsredakteur Sam kennen. Sein offensichtliches Interesse schmeichelt ihr, bis Sam in die Vollen geht und Toni küssen will. Laura und Moritz sind nach Yvonnes Sturz gleichermaßen schockiert und bangen um sie. Moritz macht sich große Vorwürfe. Nutzt Laura die Gelegenheit, ihn vor Gerner in die Pfanne zu hauen?

Vorschau für 09.02.21

Während John vor Emily sein Handeln rechtfertigt, hat Philip es satt, sich für seine Gefühle für Patrizia ständig erklären zu müssen. Die Fronten verhärten sich. Wenn John den Bruch will, soll er ihn haben! Lilly hat wenig Lust auf verkrampfte Begegnungen mit Nihat und geht ihm aus dem Weg. Dabei geschieht ihr ein Missgeschick: eine Milchladung geht zu Bruch. Also machen sich ausgerechnet Lilly und Nihat auf den Weg, um Nachschub zu holen.

Vorschau für 10.02.21

Johanna wurde vom Unterricht suspendiert – sie und ihre Freunde wurden mit Alkohol erwischt. Katrin reagiert ungehalten und droht ihr Konsequenzen an. Ausgerechnet da mischt sich Tobias ein. Zwischen Lilly und Nihat scheint der Wurm drin zu sein. Doch Nihat startet einen letzten Versuch: Er lässt durchblicken, dass er sie für ein gutes Team hält. Lilly ist überfordert und weiß nicht, wie sie reagieren soll. Im entscheidenden Moment schweigt sie.

Vorschau für 11.02.21

Katrin ist im ersten Moment zu perplex, um auf Tobias zu reagieren. Sie fragt sich, ob er das ernst gemeint hat. Maren schätzt Tobias nicht als jemanden ein, der leichtfertig Dinge sagt. So überwindet sich Katrin – nicht ahnend, dass es folgenschwere Neuigkeiten gibt. Durch einen blöden Zufall erfährt Erik von Toni und Sam. Eriks Eifersucht kocht hoch. Und obwohl Leon ihn noch warnt, nichts Unüberlegtes zu tun, kann Erik sich nicht beherrschen.

Vorschau für 12.02.21

Nazan hat die Nase voll von Felix. Sie kann und will ihm nicht mehr vertrauen. Und sie kann auch nicht vergessen, wie sehr er sie gekränkt und verletzt hat. Doch als Felix sie mit einem Geschenk überrascht, ist sie wider Willen berührt. Katrin muss feststellen, dass sie sich geändert hat und Tobias nicht belügen will. Sie will ihm alles sagen. Doch das Wissen, dass diese Nachricht ihr Verhältnis zu Tobias verändern wird, lässt Katrin zögern.