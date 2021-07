Das Eifersuchts-Drama bei „Gute Zeiten, schlechten Zeiten“ könnte kaum spannender sein! Zwischen Zwischen Katrin Flemming, ihrem Freund Tobias Evers und dessen Ex-Frau Melanie Evers kommt es zum großen Showdown. Und dann gibt es auch noch einen dramatischen Serientod…

Katrin Flemming (Ulrike Frank) geht mit ihrem Mitarbeiter Tobias (Jan Kittmann) ein Verhältnis ein. Dieser ist aber noch mit seiner Frau Melanie (Diana Staehly) zusammen. Und dann wird auch noch versucht, Katrin zu vergiften. Denn bei einer toxikologischen Untersuchung wurde herausgefunden: In ihrem Körper hat sich viel Quecksilber angesammelt. Doch wer hat ihr das angetan?

Achtung, Spoiler!

Zunächst wird Tobias verdächtigt, seine Chefin vergiftet zu haben. Deshalb ergreift er auch die Flucht. Zuvor behauptete Melanie, dass Tobias sie auch während ihrer Beziehung vergiftet habe. Das war jedoch eine knallharte Lüge! Dann kommt heraus: In Wahrheit steckt Melanie dahinter. „Sie ist von der wahnsinnigen Idee besessen, Katrin durch die Quecksilbervergiftung aus dem Weg zu räumen, um Tobias wiederzubekommen!“, so Schauspielerin Ulrike Frank laut Bild. Als die Geschäftsfrau dann dahinter kommt, will sie Tobias auffinden. Doch Melanie stellt den beiden eine Falle! Dann bedroht sie Katrin und Tobias mit einer Waffe. „In letzter Sekunde gelingt es Katrin, sich und den bewusstlosen Tobias aus der brennenden Scheune zu retten“, so Ulrike Frank. Zuvor hat sie die Scheune angebrannt und fesselte das Liebespaar. Und eine wird das nicht überleben.

Wer nicht wissen will, wer den Serientod stirbt, sollte jetzt nicht weiterlesen! Katrin und Tobias gelingt es, aus der Feuer-Hölle zu entkommen. Er hat eine schwere Schuss-Verletzung – nach einer Operation gibt es aber Entwarnung: Tobias wird überleben! Melanie ergreift die Flucht, denn die Polizei ist ihr dicht auf den Fersen – doch dabei hat sie einen schweren Verkehrsunfall und erliegt dann später ihren Verletzungen. RTL zeigt GZSZ täglich um 19:40 Uhr. Schon gelesen? Valentina Pahde: Darauf legt die GZSZ-Beauty in einer Beziehung wert