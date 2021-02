GZSZ: Dieser Star verlässt die Serie!

Was ein Schock für alle GZSZ-Fans: Der nächste Star gibt jetzt seinen Ausstieg bekannt. Nachdem das Ende von Birgit Würz alias Patrizia offiziell bestätigt wurde, verabschiedet sich nun ein weiterer Star vom Set. Ronja Herberich alias Merle Kramer wird GZSZ ebenso verlassen.

Jetzt müssen alle GZSZ-Fans ganz stark bleiben. Ein weiterer Publikumsliebling verlässt nämlich nun die Serie. Nachdem Birgit Würz erst letztes Jahr bei GZSZ eingestiegen ist, verlässt sie nun die Serie wieder. Gerade Mal rund 85 Folgen hat sie mitgespielt. Doch das ist nicht der einzige Abgang. Auch Ronja Herberich wird der Seifenoper den Rücken kehren.

Gleich zwei Abgänge bei GZSZ

In einem Video auf RTL.de hat die Schauspielerin ihren Ausstieg verkündet. ,,Meine Rolle Merle, und somit auch ich, verlassen den GZSZ-Kiez”, beichtet die 25-Jährige. Dennoch wird sie noch ein paar Wochen zu sehen sein. Immerhin wird die Serie vorproduziert. Sie selbst meinte, dass der letzte Drehtag mit ihr Ende Februar sei und auch noch ein paar Wochen im Voraus produziert wird. Sie ist also nicht direkt weg von der Bildfläche. Aber auch Birgit Würz gibt ihren Exit aus der Serie bekannt. ,,Ja, meine Lieben, es gibt schlechte Nachrichten für Patrizia. Sie verlässt GZSZ und geht zurück nach Chile”, sagte sie vor etwas mehr als einer Woche in einem RTL-Interview.

Geht nun auch Jörn Schlönvoigt?

Achtung: Es enthält Spoiler! In der Serie GZSZ hatte Philip Höfer, gespielt von Jörn Schlönvoigt, mit Patrizia eine Affäre. Nun wird sie aber die Serie verlassen und auswandern. Viele Fans haben befürchtet, dass es auch einen Exit von Philip Höfer in der Serie geben wird. Doch diese Vermutungen werden sich zum Glück nicht bestätigen. Der Publikumsliebling wird bleiben und weiterhin zu sehen sein. Dennoch ist er natürlich traurig über den Abgang. ,,Ich finde es auch schade, dass sie geht. Ich hätte den beiden etwas mehr Erfüllung gewünscht und dass die Zuschauer daran teilhaben können, was aufgrund der Corona-Beschränkungen im Moment ja nicht so richtig möglich ist: Unbeschwerte Nähe, die man auch zeigen kann”, sagte er in einem Gespräch mit RTL. GZSZ läuft täglich um 19:40 Uhr bei RTL und TVNOW. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht-Emmi: Macht Krätze ihr einen Antrag?