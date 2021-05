Gwyneth Paltrow wegen explodierender Vagina-Kerze verklagt!

Die Oscar-Gewinnerin und Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat ihre eigenen Kerzen herausgebracht. Das Ungewöhnliche daran? Sie riechen nach Vagina. Nun hat ein Käufer die US-Amerikanerin angeklagt. Die ,,This Smells Like My Vagina“-Kerze sei explosiv und sehr gefährlich.

Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow hatte eine ganz besondere Idee. Damit ihre Fans ihr „nahe“ sein können, hat sie eine Kerze mit einem ganz speziellen Körperduft herausgebracht. Dabei handelt es sich um nichts Geringeres als eine Duftkerze, die nach ihrer Intimzone riecht – und das für stolze 75 Dollar pro Stück. Doch nun wurde die 48-Jährige verklagt. Das Produkt sei nämlich gefährlich und würde Kunden in Gefahr bringen.

Kerze von Gwyneth Paltrow lebensgefährlich?

So eine Kerze hat es wirklich noch nie gegeben. Genau deshalb spaltete sie viele Gemüter. Auf der einen Seite war sie anfangs super schnell ausverkauft, aber auf der anderen Seite gab es auch viel Kritik. Immerhin sei der Preis völlig überteuert und der Geruch sei auch wirklich nicht das, was man sich vorstelle. Doch nun macht die Kerze aus einem völlig anderen Grund Schlagzeilen. Sie sei nämlich echt gefährlich. Das behauptet zumindest der Kläger Colby Watson aus Texas. Im Januar hätte er die Kerze gekauft, im Februar angezündet und dann kam es zum Unglück. Sie soll nach ungefähr drei Stunden eine hohe Stichflamme gebildet und sei dann einfach explodiert.

Nun kommt es zum Gerichtsprozess

Zwar habe das Unternehmen ,,Goop“, welches die Kerze verkauft, einen Warnhinweis, dass man die Kerze nur maximal zwei Stunden anhaben dürfe, doch der Kläger sieht sich im Recht. Der Warnhinweis sei aber nicht ausreichend und man habe auch keine Warnung, dass es zu Verletzungen führen könne, wenn man die Kerze mehr als zwei Stunden anhabe. Watson versucht nebensächlich auch die Klage als Sammelklage aufzustellen. So erhofft er sich einen Schadensersatz von fünf Millionen Dollar zu erwirken. Schon gelesen? Diese Frau hat sich noch nie die Haare schneiden lassen!