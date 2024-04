Große Trauer: TikTok-Bekanntheit Eva Evans ist gestorben

Eva Evans wurde durch TikTok bekannt und begeisterte tausende User mit ihren Videos. Doch nun ist sie überraschend verstorben. Das teilte ihre Schwester jetzt bei Instagram mit.

Die Bekanntheit teilte zahlreiche Updates aus ihrem Leben und erreichte damit viele Follower. Im Laufe der vergangenen Jahren konnte sie sich auf der Videoplattform eine große Community aufbauen. Doch nun gibt es traurige Nachricht: Eva Evans ist verstorben.

Emotionales Statement ihrer Schwester Lila

„Gestern erhielt meine Familie die Nachricht, dass unsere süße, fabelhafte, kreative, fürsorgliche und urkomische Eva, meine wunderschöne Schwester, gestorben ist“, schrieb ihre Schwester Lila bei Instagram. Eine Trauerfeier ist laut der Familie am 23. April 2024 geplant. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Die Schwester des TikTok-Sgtars erklärte, dass sie den Tod nur schwer verarbeiten könne. „Ich wünschte, ich hätte Eva hier, um mich an sie zu wenden, denn sie würde bessere Worte finden und wüsste, wie man ausdrückt, was ich sagen will“, führt Lila in dem sozialen Netzwerk weiter aus.

Erst im vergangenen Jahr feierte Eva Evans mit „Club Rat“ ihr Regie- und Schauspieldebüt. In der Serie geht es um eine Influencerin, welche ihr Glück in der Dating-Welt in New York versucht, nachdem sie ein Video zu ihrer Trennung postete und dieses viral ging.