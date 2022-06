Grey’s Anatomy: Wird es eine weitere Spin-Off-Serie geben?

Das Universum rund um die Ärzte in „Grey’s Anatomy“ ist wirklich gigantisch. So gibt es schon in naher Zukunft insgesamt 19 Staffeln, was für den großen Erfolg der Serie spricht. Bisher gibt es schon drei Spin-Off-Serien. Doch wie geht es in Zukunft mit „Grey’s Anatomy“ weiter? Immerhin gibt es diese verschiedensten Spekulationen.

Die Erfolgsserie „Grey’s Anatomy“ hat eine wirklich sehr große Fanbase und genau deshalb kommt immer und immer wieder eine neue Staffel. Doch es gab auch öfter schon Spekulationen, ob es neben der Haupthandlung auch noch eine Spin-Off-Serie im gleichen Universum geben könnte. Nun äußert sich ein Zuschauerliebling der Serie zu dem Thema.

Das denkt Sarah Drew über Fortsetzung

Immer wieder gab es Spekulationen, wie es nun mit „Grey’s Anatomy“ weitergeht. So hörte man sehr viele unterschiedliche Sachen – etwa über neue Staffeln, ein mögliches Ende, aber auch über weitere Spin-Off-Serien. Aber wie wird es denn jetzt nun werden? „Grey’s Anatomy“-Star Sarah Drew hat dazu ihre ganz persönliche Meinung. Wie sie nun selbst via Instagram verraten hat, kommt nämlich eine normale Fortsetzung der Serie nicht infrage. Viel eher würde sie sich eine weitere Spin-Off-Serie vorstellen. ,,In meiner Traumwelt wäre es eine Art 10-Episoden-Show, in der wir an einem Ort sein könnten, der es erlaubt, ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer und ein bisschen sexier zu sein. Das würde Spaß machen“, so die Schauspielerin in einer Insta-Story.

Diese Spin-Off-Serien gibt es schon

Falls es also noch eine Nebenproduktion geben sollte, dann wäre es nicht die erste. Es gibt nämlich schon drei Stück. „Grey’s Anatomy: B-Team“, „Station 19“ und „Private Practice“ gibt es nämlich schon und spielt exakt im gleichen Universum. Wie die Zukunft der Serie aussieht, bleibt also dennoch ungewiss. Auch wenn sich gleich mehrere Darsteller einig sind, dass „Grey’s Anatomy“ so keine Zukunft mehr haben würde. Schon gelesen? Jesse Williams: Nacktfotos von dem Grey’s Anatomy-Star aufgetaucht!