Grey’s Anatomy: Das sind die Drehorte der Serie

Mittlerweile gibt es 18 Staffeln von „Grey’s Anatomy“ und es soll sogar weiter gehen! Nicht ohne Grund gibt es mittlerweile knapp 400 Folgen, denn die Serie ist sehr erfolgreich und hat über die Jahre hinweg Millionen von Fans angesammelt. Doch wo sind eigentlich die Drehorte der Serie?

Seit 2005 wird die Serie „Grey’s Anatomy“ ausgestrahlt. Dabei geht es um das Leben von mehreren Assistenzärzten und deren tägliches Leben im Krankenhaus. Im Januar diesen Jahres wurde zum Glück die 19. Staffel angekündigt, nachdem Gerüchte aufkamen, dass die Serie vielleicht schon ihr Ende gefunden haben könnte, Doch wo sind eigentlich die Drehorte?

Existiert das Krankenhaus wirklich?

In der Serie „Grey’s Anatomy“ gibt es gar nicht so viele Drehorte, wie man vielleicht denken könnte. Größtenteils spielen sich die Szenen im Seattle Grace Hospital ab. Das gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Es ist nur ein erfundener Name. Ansonsten würde das Krankenhaus vermutlich nur von Fans belagert und das Personal nur an ihrer Arbeit gehindert werden. Genau deshalb wurden dafür extra ein paar Tricks angewendet, um alles so echt wirken zu lassen. Alle Innenszenen des Krankenhauses wurden nämlich in Kalifornien gedreht – auch wenn die Serie in Seattle spielen soll. In North Hills findet man nämlich den echten Drehort der. Es heißt „Sepulveda OPS and Nursing Home“.

Das sind die Drehorte von Grey’s Anatomy

Man sieht in mehreren Szenen das vermeintliche Krankenhaus von außen. Die Aufnahmen zeigen allerdings nur verschiedene Außenfassaden von verschiedenen Häusern in der US-amerikanischen Stadt Seattle. Für den Hubschrauberlandeplatz nahm man Aufnahmen vom Fisher Plaza. Das liegt im Zentrum der Metropole. Dafür nur ein Bürogebäude abgefilmt. Auch beim Wohnhaus von Meredith Grey wurde getrickst. So sieht man auch hier andere Fassaden. Die Innenszenen wurden in einem Studio gedreht und ist somit auch nicht ganz echt.