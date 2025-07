„Goodbye Deutschland“-Star Anke „Hasi“ Leithäuser (†58) ist tot

Anke Leithäuser wurde durch die VOX-Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt. Nun gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von 58 Jahren ist die bekannte Persönlichkeit in der Nacht zum 1. Juli verstorben.

Vor 17 Jahren entschied sich Anke „Hasi“ Leithäuser gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Dirk Leithäuser auszuwandern. Ein Kamerateam begleitete das Paar dabei. Bis zuletzt führte „Hasi“, wie sie genannt wurde, ihren Imbiss am Gardasee.

Nun hat der offizielle Account von „Goodbye Deutschland“ den Tod von Anke Leithäuser bekanntgegeben. Demnach starb „Hasi“ in der Nacht zum 1. Juli 2025. „Leider müssen wir eine traurige Nachricht mit euch teilen: Anke Leithäuser, bei euch bekannt als ‚Hasi‘, ist heute Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben“, heißt es in dem Post.

„Hasi wird uns immer in Erinnerung bleiben“

„Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden. Hasi wird uns immer in Erinnerung bleiben“, so das Team von „Goodbye Deutschland“ weiter. Auf „Hasis“ offiziellen Account heißt es weiter: „Bitte habt Verständnis, dass es hier bis auf Weiteres keine Beiträge geben wird.“

„Hasi“ und „Didi“ waren 25 Jahre lang ein Paar. Doch am Gardasee scheiterte ihre Ehe. Er verliebte sich in eine andere Frau und ging zurück nach Deutschland. „Hasi“ gab den Imbiss in Italien nicht auf – gemeinsam mit ihrer Mutter Gisela führte sie das Geschäft weiter.