Goldene Himbeere 2022: Die Nominierungen der Anti-Oscars

Schauspieler sind immer mega stolz, wenn sie Preise für ihre Leistungen abräumen – dazu zählen vor allem die Oscars. Doch auf einen Preis können Hollywood-Stars wohl getrost verzichten – und zwar die „Goldene Himbeere“. Dort werden nämlich die schlechtesten Leistungen in der Filmindustrie gewidmet.

Bei der „Goldenen Himbeere“ werden die vermeintlich schlechtesten Filme, Stars und Filmschaffende ausgezeichnet. Die Nominierungen wurden zeitnah mit der Veröffentlichung der Oscaranwärter bekanntgegeben. Am häufigsten wurde kein Film, sondern die Netflix-Bühnenshow „Diana the Musical“ nominiert. Einen Gewinner gibt es tatsächlich aber schon jetzt – und zwar Bruce Willis. Dieser ist in der Sonderkategorie gleich achtmal nominiert und wird die „Goldene Himbeere“ definitiv abräumen. Der Preis wird übrigens einen Tag vor den Oscars am 26. März 2022 verliehen. KUKKSI verrät alle Nominierten auf einen Blick!

Das sind die Nominierungen der „Goldenen Himbeere“

Schlechtester Film

„Diana the Musical“

„Infinite“

„Karen“

„Space Jam: A New Legacy“

„The Woman in the Window“

Schlechtester Schauspieler

Scott Eastwood („Dangerous“)

Roe Hartrampf („Diana the Musical“)

LeBron James („Space Jam: A New Legacy“)

Ben Platt („Dear Evan Hansen“)

Mark Wahlberg („Infinite“)

Schlechteste Schauspielerin

Amy Adams („The Woman in the Window“)

Jeanna de Waal („Diana the Musical“)

Megan Fox („Midnight in the Switchgrass“)

Taryn Manning („Karen“)

Ruby Rose („Vanquish“)

Schlechteste Nebendarstellerin

Amy Adams („Dear Evan Hansen“)

Sophie Cookson („Infinite“)

Erin Davie („Diana the Musical“)

Judy Kaye („Diana the Musical“)

Taryn Manning („Every Last One of Them“)

Schlechtester Nebendarsteller

Ben Affleck („The Last Duel“)

Nick Cannon („The Misfits“)

Mel Gibson („Dangerous“)

Gareth Keegan („Diana the Musical“)

Jared Leto („House of Gucci“)

Schlechtestes Leinwandpaar

Any Klutzy Cast Member & Any Lamely Lyricized (or Choreographed) Musical Number („Diana the Musical“

LeBron James & Any Warner Cartoon Character (or Time-Warner Product) He Dribbles on („Space Jam: A New Legacy“)

Jared Leto & EITHER His 17-Pound Latex Face, His Geeky Clothes or His Ridiculous Accent („House of Gucci“)

Ben Platt & Any Other Character Who Acts Like Platt Singing 24-7 is Normal („Dear Evan Hansen“)

Tom & Jerry aka Itchy & Scratchy („Tom & Jerry the Movie“)

Schlechtestes Remake, Rip-off oder Sequel

„Karen“ (Inadvertent Remake of „Cruella deVil“)

„Space Jam: A New Legacy“

„Tom & Jerry the Movie“

„Twist“ (Rap remake of Oliver Twist)

„The Woman in the Window“ (Rip-Off of „Rear Window“)

Schlechtester Regisseur

Christopher Ashley („Diana the Musical“)

Stephen Chbosky („Dear Evan Hansen“)

Coke Daniels („Karen“)

Renny Harlin („The Misfits“)

Joe Wright („The Woman in the Window“)

Schlechtestes Drehbuch

„Diana the Musical“

„Karen“

„The Misfits“

„Twist“

„The Woman in the Window“

Schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film aus 2021