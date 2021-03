GNTM-Umstyling: So reagiert Romina auf ihre roten Haare!

Das Umstyling bei “Germany’s next Topmodel” hielt für die Mädels auch diesmal große Überraschungen bereit – so auch für Romina. Denn die Blondine bekam plötzlich knallrote Haare! Gegenüber KUKKSI hat das Nachwuchsmodel verraten, wie sie mit dem neuen Look umgeht.

Es ist eine radikale Veränderung, welche Romina bei GNTM durchmachen musste. Denn die einstige Blondine bekam beim Umstyling plötzlich rote Haare! “Dann bin ich jetzt eben euer Pumuckl”, sagte die 21-Jährige kurz danach. Und nicht nur das: Ihre Mähne wurde zusätzlich auch noch gekürt.

Romina bekam beim Umstyling rote Haare

Für die Kandidatin war die krasse Veränderung ein absoluter Schock – mittlerweile kommt sie mit dem Look aber super gut klar. “Anfangs war ich sehr schockiert über meinen neuen Look, da ich nicht mit so einer unnatürlichen und zugleich radikalen Farbe gerechnet hätte. Jetzt habe ich mich jedoch dran gewöhnt und liebe es, dass es so außergewöhnlich ist”, erzählt Romina im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So geht die Kandidatin mit dem neuen Look um

Die roten Haare machen einen völlig neuen Typ aus Romina – zumindest ganz am Anfang hatte die Beauty einige Probleme damit. “Ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umzugehen habe. Anfangs habe ich es nicht wirklich realisiert, dass das jetzt mein neuer Look ist, der mich die ganze Staffel lang begleiten wird. Darauf umzustellen war anfangs sehr schwer für mich, da es einen komplett anderen Typ aus mir macht”, sagt die 21-Jährige weiter.

Das sagen ihre Familie und Freunde

Und wie reagierten ihre Freunde und Familie auf die radikale Veränderung? "Meine Freunde/ Familie lieben den neuen Look. Das würden sie jedoch auch bei jedem Look sagen, auch wenn ich, eine Glatze bekommen hätte, hätte es geheißen: steht dir. Sie unterstützen mich wirklich in ALLEM", erzählt und Romina.