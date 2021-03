GNTM-Umstyling: Das sagt Larissa zu ihrem neuen Look!

Einige Mädels bekamen im großen Umstyling bei “Germany’s next Topmodel” einen völlig neuen Look. Ein besonders krassen Style bekam Larissa: Die Beauty wurde zur Blondine! Bei KUKKSI hat die Kandidatin nun erzählt, wie sie sich mit ihrem neuen Look fühlt.

Kurz vor dem Umstyling war Larissa extrem nervös, aber sie hat sich auch auf einen neuen Look gefreut. Wie der genau aussehen sollte, wusste sie im Vorfeld nicht – jedoch war ihr klar, dass es eine große Veränderung sein wird. Zunächst wird bei Larissa die Farbe aufgetragen – welche das ist, wusste sie zu dem Moment noch nicht. “Wenn ich wirklich komplett blond werde, das wär so krass”, meinte die 22-Jährige. Und damals lag sie nicht falsch, denn so kam es tatsächlich.

Das sagt Larissa zu ihrem neuen Look

Doch wie fühlt sich Larissa eigentlich mit dem neuen Look? “Ich liebe meinen neuen Look! Ich finde es steht mir sehr gut und sieht trotz der neuen Haarfarbe sehr natürlich aus”, sagt Larissa im exklusiven Interview mit KUKKSI. Sie ist damit also voll und ganz zufrieden! “Ich war eigentlich von Anfang an sehr happy. Natürlich musste ich mich auch erst einmal an meine neue Haarfarbe gewöhnen und des öfteren in den Spiegel gucken, um mich davon zu überzeugen”, erzählt uns die Beauty weiter.

So reagieren ihre Familie und Freunde darauf

Und was sagen ihre Familie und Freunde zu dem neuen Look? "Meine Familie und Freunde staunten nicht schlecht, als sie meine blonden Haare gesehen haben. Sie wissen, dass ich eher Team Brünette bin und wahrscheinlich von selbst nicht auf die Idee gekommen wäre, meine Haare blond zu färben. Jedoch haben sie sehr positiv auf meinen neuen Look reagiert und sich schnell damit angefreundet", erzählt Larissa.