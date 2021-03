GNTM-Mareike: Erste Worte nach dem Umstyling!

Beim Umstyling wurde den Mädels ein komplett neuer Look verpasst! In der neuen Folge von “Germany’s next Topmodel” hat sich Heidi Klum einiges einfallen lassen. Besonders krass ist das neue Look bei Mareike ausgefallen. Bei KUKKSI verriet das Nachwuchsmodel, wie sie ihre neue Mähne findet.

Bei GNTM gab es eine krasse Neuerung: Nicht mehr alle Mädels, sondern nur noch einige Kandidatinnen mussten sich komplett umstylen lassen. Dazu zählte auch Mareike Müller – und das hätte bei ihr kaum auffälliger ausfallen können! Denn das Stylistenteam rund um Heidi Klum hat ihr eine Kurzhaarfrisur verpasst.

Mareike hatte lange blonde Haare

Eigentlich hat die Blondine eine lange blonde Mähne und ist darauf richtig stolz – doch nun ist diese weg. Doch wie geht die GNTM-Kandidatin mit der Veränderung um? “Der erste Blick in den Spiegel war natürlich ein Schock! Ich habe mich überhaupt nicht wieder erkannt. Für meinen Kopf war es schwierig dieses Bild mir selbst zuzuordnen. Ich konnte wirklich überhaupt nicht realisieren, dass diese Person die mich da anschaut ich selbst bin”, sagt Mareike Müller im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So geht die Kandidatin mit dem Look um

Doch mittlerweile gefählt ihr der Style und hat sich daran gewöhnt. “Mein neuer Look ist natürlich ziemlich auffällig und somit perfekt zum Modeln. Die Kurzen Haare sind ein richtiger Eyecatcher und unterstreichen meinen Charakter – frech, wild und crazy. Natürlich ist der neue Look das absolute Gegenteil zu meinen langen blonden Haaren vorher, sodass ich mich daran erst mal gewöhnen muss”, verriet sie uns.

Und was sagen ihre Freunde zu der Veränderung? "Von meinen Freunden und Familie gab es durchweg nur positives Feedback, wie gut mir die neue Frisur steht. Viele waren etwas überrascht, dass ich das Umstyling einfach so über mich ergehen lassen habe, da die wissen wie sehr ich an meinen Haaren gehangen habe. Allerdings hatte ich ja auch keine andere Wahl", erzählt Mareike Müller.