GNTM-Girls müssen schon wieder nackt shooten!

Damit haben die Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wohl nicht gerechnet. Die Mädchen müssen nämlich schon wieder nackt shooten! Wie die Nachwuchsmodels darauf wohl reagieren werden?

„Heute machen wir einen Charity-Kalender. Und der Erlös des Kalenders geht an amfAR. Ich setze mich selbst seit vielen Jahren für Organisationen wie amfAR oder UNICEF ein. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch meine Mädchen in Zukunft ihre Reichweite für einen guten Zweck nutzen“, sagt Heidi Klum in der Show. Anastasia ist von der Shooting-Idee begeistert: „Man denkt daran, dass der Erlös auch wirklich gespendet wird und man ein Teil davon sein kann. Das ist wie ein Traum, der wahr geworden ist.“

Die Kandidatinnen shooten am Meer

Vor der Kamera von Brian Bowen Smith shooten die GNTM-Anwärterinnen in einem Meer aus bunten Luftballons. Die Modelchefin fordert Personality und ausdrucksstarke Posen. „Von Sarah habe ich bisher nicht so viel mitbekommen wie von den anderen Mädchen. Ich erwarte mir diese Woche von ihr mehr Power, mehr Ausstrahlung und eigene Ideen, wie sie ein kreatives und aufregendes Foto hinbekommt“, sagt Heidi Klum. Zu Beginn des Shootings hat die Österreicherin jedoch Schwierigkeiten, in der bunten Luftballon-Welt entspannt zu posieren: „Es ist so schwierig hier, seine Kraft ordentlich zu halten. Also es ist eine richtige Herausforderung.“

Welche Mädchen dürfen mit zur amfAR-Gala?

Die GNTM-Models shooten aber nicht nur für amfAR, zwei von ihnen bekommen auch die Chance, mit Heidi Klum über den roten Teppich der zugehörigen Gala zu schreiten. Sarah P. packt der Ehrgeiz: „Natürlich hofft man für sich am meisten, dass man mitgehen darf und Heidi einem damit zeigt, dass sie Potenzial in einem sieht.“ Und auch Tamara will diese einmalige Chance nutzen: „amfAR ist wirklich ein Lebenstraum und ich könnte endlich in das Leben schnuppern, das ich später einmal leben möchte.“ Welche #GNTM-Anwärterinnen glänzen beim Charity-Shooting und dürfen die Modelchefin nach New York begleiten? Das zeigt ProSieben am Donnerstag bei „Germany’s next Topmodel“.