GNTM für Jungs? BTN-Tim Rasch wäre dabei!

Die 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ läuft auf ProSieben am Donnerstag an. Heidi Klum sucht in der Show immer das schönste Mädchen – aber sollte es so ein Format auch für Jungs geben? „Berlin – Tag & Nacht“-Star Tim Raxh wäre definitiv dafür und würde sich sogar bewerben.

GNTM ist ein absolutes Erfolgsformat auf ProSieben. Doch am Ende kann nur ein Mädchen als Siegerin hervorgehen. Bei der Preview zu „Germany’s next Topmodel“ im Zoopalast in Berlin war auch Tim Rasch dabei – doch auf was freut er sich am meisten? „Ich erwarte von der neuen Staffel noch mehr Action und Drama. Mal sehen, ob man die vergangene Staffel noch toppen kann“, sagt der „Berlin – Tag & Nacht“-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Das schätzt Tim Rasch an Heidi Klum

Heidi Klum ist aus dem Format nicht mehr wegzudenken und seit Beginn an dabei. „Ich schätze an Heidi Klum vor allem ihre Offen- und Ehrlichkeit“, so Tim Rasch. Er selbst ist nicht nur Darsteller bei „Berlin – Tag & Nacht“ und verkörpert dort die Rolle des Nik, sondern auch Model. „Ich bin nicht ganz in dem Business, aber habe bereits meine Erfahrungen als Model gemacht“, verriet der Serien-Star.

BTN-Star wünscht sich GNTM für Jungs

Er wäre auch dafür, dass es ein solches Format auch für Jungs geben sollte. „Es sollte auf jeden Fall so ein Format auch für Männer geben. Da hätte ich total Bock drauf und würde mich auch sofort bewerben“, erzählt Tim Rasch. Er hätte aber auch noch eine ganz andere Idee: „Oder man mischt das in einem Format und macht eine Männer- und Frauen-Villa. Das würde ich auch ganz lustig finden.“ Ob das für den Sender tatsächlich eine Idee wäre? Die Fans würden es sicher ganz cool finden… ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ ab dem 30. Januar 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.