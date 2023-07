GNTM 2024: Erstmals können sich auch Männer bewerben!

Die 18. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ist erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen. Nun gibt es schon erste Details zur neuen Staffel im kommenden Jahr – und die haben es in sich! Denn erstmals können sich bei der Castingshow auch Männer bewerben.

Mit Mega-Quoten endete die diesjährige Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Kandidatin Vivien Blotzki ging als Siegerin hervor und konnte die Jury rund um Heidi Klum auf ganzer Linie überzeugen. Obwohl GNTM erst zu Ende gegangen ist, gibt es bereits einige Details zur neuen Staffel – und da wird es eine absolute Premiere geben.

In einem Instagram-Q&A gab Heidi Klum weitere Infos bekannt. Ein User wollte nämlich wissen, ob es bei männlichen Kandidaten eine Altersgrenze gibt. „Also ihr müsst auf jeden Fall 18 Jahre alt sein – nach hinten ist alles offen“, verriet Heidi Klum in dem sozialen Netzwerk. Ein weiterer Fan wollte wissen, ob auch männliche Curvy-Models an der Staffel teilnehmen dürfen. „Na absolut, ich möchte euch alle gerne kennenlernen und freue mich auf eure Bewerbungen“, verriet die Chef-Jurorin.

Darum gab es bisher keine Männer-Staffel von GNTM

Erst im Jahr 2022 hat ProSieben eine männliche Variante noch ausgeschlossen. „Ungefähr so lange, wie es GNTM gibt, sprechen wir schon über eine männliche Variante – oder ob Männer zu den Frauen stoßen“, sagte Senderboss Daniel Rossmann auf einer Pressekonferenz mit Heidi Klum, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. „Wir versuchen am Model-Business dranzubleiben – und dort sind männliche und weibliche Models mit unterschiedlichen Aufgaben und Profilen beschäftigt. Wir möchten den Traum, Modeling zu betreiben – so wie die Menschen ihn von GNTM kennen – auch nicht verändern, nur damit er passend ist für einen anderen Markt, den unsere Fans dann nicht mehr so richtig nachvollziehen können“, führte da damals weiter aus. ProSieben hat sich nun offenbar umentschieden und steht also künftig für noch mehr Vielfalt bei GNTM.