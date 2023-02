GNTM 2023: Unfall-Drama in der Familie von Kandidatin Katherine!

Katherine ist 20 Jahre alt und kommt aus Flensburg. Die Schönheit strebt eine Modelkarriere an und gehört zu den Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Ein schrecklicher Unfall in der Familie hat ihr Leben verändert.

Die 20-Jährige will das neue Topmodel werden und gehört zu den Mädchen von Heidi Klum. „Ich möchte #GNTM werden, weil ich gerne in der Öffentlichkeit stehen und auf Laufstegen und Plakaten zu sehen sein möchte. Der Model-Lifestyle soll mein Alltag werden. Diesen Traum trage ich schon in mir, seit ich ein kleines Mädchen war. Und jetzt traue mich diesen Traum hoffentlich auch zu verwirklichen“, sagt Katherine im Interview mit ProSieben.

Sie verrät auch, weshalb sie sich bei „Germany’s next Topmodel“ gute Chancen ausrechnet. „Meine großen Stärken sind meine Motivation und mein Ehrgeiz. Ich bin

kritikfähig und versuche immer die beste Version von mir selbst zu sein. Also werde ich an mir arbeiten, um von Woche zu Woche meine Leistung zu steigern“, so die 20-Jährige. Und was kann sie gar nicht leiden? „Ich kann Respekt- und Taktlosigkeit gar nicht leiden. Wenn Menschen einen anderen absichtlich verletzen wollen oder sich über eine andere Person stellen, ist das in meinen Augen grausam und verletzend. Und Rosinen, die kann ich auch nicht leiden“, so Katherine.

Der Vater von Katherine lag im künstlichen Koma

Katherine ist ein absoluter Familienmensch. Innerhalb ihrer Familie hat sich jedoch mal ein schwerer Unfall ereignet, welcher sie fürs Leben geprägt hat. 2019 wurde ihr Vater bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Zwei Wochen lag er wegen eines Hirntraumas im künstlichen Koma. „Durch einen Schicksalsschlag in meiner Familie wurde mir die Bedeutung des Lebens sehr bewusst. Ich bin für alles dankbar, jeden Tag, und sehe nichts als selbstverständlich an. Einerseits bin ich sehr sentimental und nachdenklich, andererseits lache ich sehr viel und bin für jeden Spaß zu haben“, so Katherine. Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Gefährliche Szenen am Set! Sind die Mädchen von Heidi Klum in Gefahr?