GNTM 2023: Trans-Model Mirella hat Panik vorm Umstyling!

Bei „Germany’s next Topmodel“ müssen die Kandidatinnen wieder alles geben! Von Catwalks, bis hin zu großen Shows oder auch dem Umstyling – doch gerade davor hat Mirella ziemliche Angst.

Erst Sozialarbeiterin, jetzt Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ – Mirella will es wissen! Neben ihrer beruflichen Karriere liebt es Mirella zu singen, Gedichte zu schreiben oder analog zu fotografieren. Ihre größte Inspiration ist Sängerin Lana Del Ray. „Ich möchte all das Schlechte, was ich erlebt habe, in etwas Gutes umwandeln und ihm damit einen Sinn geben – ich möchte meine Geschichte erzählen und zeigen, wie vielseitig ich sein kann“, sagt die 20-Jährige im Interview mit ProSieben.

Und warum hat sie große Chancen in der Show? Ich bin entschlossen, willensstark, anpassungsfähig, wandelbar und weiß mich zu bewegen – ich weiß wer ich bin und was ich möchte“, sagt Mirella. Die Kandidatin hat eine offene Art und ist vor allem selbstbewusst – das wären gute Voraussetzungen für GNTM. Die 20-Jährige beschreibt sich so: „Loyal, bedacht, sensibel, selbstbewusst, facettenreich.“

GNTM-Mirella will ihre Haarpracht nicht verlieren

Dennoch hat sie auch Panik – und zwar vorm Umstyling! In einem Vorstellungs-Clip auf Instagram hat das Nachwuchsmodel auch die Gründe verraten. „Den größten Respekt habe ich, denke ich, vor dem Umstyling. Einfach in dem Zusammenhang, dass ich Angst habe, meine lange Haarpracht zu verlieren", so die 20-Jährige. Und weiter: „Die sind für mich ein Ausdruck meiner Weiblichkeit und all dessen, was ich für mich anstrebe und wer ich gerne sein möchte." Denn sie wurde im Körper eines Junges geboren. Wie sie sich schlagen wird? Die neue Staffel von „Germany's next Topmodel" zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr.