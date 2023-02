GNTM 2023: So hoch war die Quote zum Auftakt!

Wer wird das schönste Mädchen von Heidi Klum? Bei „Germany’s next Topmodel“ müssen die Kandidatinnen auch diesmal wieder alles geben. In den vergangenen Jahren hat die Show immer wieder Quoten-Rekorde gebrochen – doch wie viele Zuschauer sahen eigentlich diesmal zum Auftakt zu?

„Germany’s next Topmodel“ ist das erfolgreichste Format auf ProSieben. Es ist bereits die 18. Staffel der Castingshow – bereits 17 Topmodel wurden von Heidi Klum gekürt. Die Suche nach dem neuen Topmodel ging in die nächste Runde. Erstmals startete die Staffel nicht in Deutschland, sondern direkt in Los Angeles. KUKKSI verrät, wie viele Zuschauer die erste Folge auf ProSieben schauten.

GNTM räumt wieder alles ab

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote insgesamt bei 19,9 Prozent, wie DWDL berichtete. Der Auftakt verpasste damit die 20 Prozent-Marke – aber dennoch ist es ein Mega-Erfolg für ProSieben. Bei den jungen Zuschauern schauten 1,09 Millionen Zuschauer und war damit haushoher Marktführer um die Zeit – selbst Fußball bei RTL hatte das Nachsehen. Denn die Europa League kam auf höchstens 12,1 Prozent. Und auch sonst war für die Konkurrenz nicht viel drin – so kam „Der Hobbit“ auf VOX aber dennoch auf gute 7,5 Prozent

Die Tagesmarktführerschaft ging ebenfalls haushoch an ProSieben. Der Sender kam auf 12,6 Prozent. RTL reihte sich mit 9,2 Prozent auf den zweiten Platz. Dahinter folgen VOX (7,6 Prozent) und die ARD (7,2 Prozent). Insgesamt war GNTM also wieder ein voller Erfolg von ProSieben.Und auch in den kommenden Wochen dürften hohe Quoten für ProSieben am Donnerstag garantiert sein…