GNTM 2023: Models drehen mit Rankin individuelle Vorstellungsclips

„Hi, ich bin Ida und mich gibt’s nicht wieder“, strahlt Ida (23, Köln) in der dritten Folge „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ beim Videoshooting. Sie wirft der Kamera eine Kusshand zu und läuft aus dem Bild. Videograph Rankin: „Boom! That’s a model!“ Ida ist eine von noch 25 Kandidatinnen, die in dieser Woche ihren individuellen Vorstellungsclip drehen.

Drei aussagekräftige Posen, ein kurzer Walk Richtung Kamera und ein prägnanter Signature-Satz, der ihren Charakter beschreibt. Die Outfits der Models sind schlicht: Pastellfarbene Kleider, dezentes Make-Up – Heute geht es nur um die Persönlichkeit. Rankin erklärt: „Das ist ihre Chance zu zeigen, welche Persönlichkeit wirklich in ihnen steckt. Es ist also ein großer Test, aber auch eine große Gelegenheit, um zu glänzen.“

Olivia (22, Hamburg) versucht mit Humor zu überzeugen: „Ich bin Olivia. Genauso wie Oliven: Entweder man hasst oder man liebt mich.“ Vivien (22, Koblenz) gibt sich selbstbewusst: „Ich bin Vivien, Brasilianerin, und mit meinem Temperament und meinen exotischen Kurven haue ich euch alle um.“ Wer schafft es, am Ende des Tages einen bleibenden Eindruck bei Heidi und Rankin zu hinterlassen?

GNTM-Kandidatinnen kommen ins Wanken

Die vier Jahreszeiten bringen Heidis Klums #GNTM-Anwärterinnen ins Wanken. „Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welche Jahreszeit ich am liebsten mag. Und genau deshalb haben wir gleich alle vier auf einem Catwalk vereint“, erklärt Heidi Klum. Beim Entscheidungswalk müssen ihre Kandidatinnen innerhalb weniger Schritte alle vier Jahreszeiten durchlaufen. Jede Jahreszeit bringt ihre Tücken mit sich: Kieselsteine im Frühling, weicher Kunstrasen im Sommer, rutschiges Laub im Herbst, Schnee im Winter – der Walk in High Heels wird zur Herausforderung. Melina (18, Graz): „Das kennt man nicht mit den Unebenheiten im Boden. Auch gerade ich, ich bin noch nicht so der Profi in hohen Schuhen. Deswegen bin ich natürlich nervös und will das gut machen.“

Auf dem Catwalk sollen die #GNTM-Anwärterinnen sich Zeit lassen, den Moment genießen und zu jeder Jahreszeit eine passende, ausdrucksstarke Pose präsentieren. Wer hält den unterschiedlichen Untergründen stand und wer stolpert über den Catwalk direkt ins Aus bei „Germany‘s Next Topmodel – by Heidi Klum“? Die neue Folge zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Heidi Klum: So sah die GNTM-Jurorin früher aus