GNTM 2023: Kandidatin Nina hat sich ihre Tattoos selbst gestochen!

Nina wollte schon immer Model werden. Nun will die 22-Jährige ihren Traum verwirklichen und versucht ihr Glück in der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Die Beauty verrät: Sie kann sich selbst tätowieren.

Die 22-Jährige will nicht nur ihre Modelerfahrungen bei „Germany’s next Topmodel“ unter Beweis stellen, sondern hat auch noch ganz andere Fähigkeiten. So verrät die Schönheit, dass sie sich selbst tätowieren kann. „Ich habe mir selbst beigebracht zu tätowieren“, sagt Nina im Interview mit ProSieben. Die Tattoos an ihrem Körper sind ihr Markenzeichen, welche sie sich teilweise selbst gestochen hat.

Darum macht Nina bei GNTM mit

Sie hat auch verraten, weshalb sie „Germany’s next Topmodel“ werden will: „Ich möchte Germanys Next Topmodel 2023 werden, um meinen großen Traum zu verwirklichen. Außerdem möchte ich anderen Menschen zeigen, dass sie niemals aufgeben und für ihre Träume kämpfen sollen.“ Vor Shootings in der Höhe oder dem Laufen hat sie am meisten Respekt. Und wie würde sich Nina selbst beschreiben? „Ich bin unter neuen Menschen erst einmal zurückhaltend. Sobald ich aufgetaut bin, kann ich aufdrehen. Ich bin ein glücklicher Mensch, der hoffentlich auch viele andere Personen damit ansteckt.“

Nina plaudert auch aus, was neben dem Tätowieren ihre Leidenschaften sind. „Ansonsten unternehme ich gerne etwas mit meinen Freunden. Außerdem treffe ich mich häufiger mit meiner besten Freundin Lea, um Fotos zu machen. Ich interessiere mich für Fashion und liebe es, mir für eine Aktivität ein Outfit zusammenzustellen. Im Moment lese ich gerne Bücher, wenn die Zeit es zulässt", so Nina. Scharfes Essen und Streit mag die 22-Jährige nicht, wie sie verrät. Kann Nina nun ihren Modeltraum verwirklichen? Die neue Staffel von „Germany's next Topmodel" zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr.