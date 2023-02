GNTM 2023: Kandidatin Cassy will provozieren!

Cassy ist bei „Germany’s next Topmodel“ genau richtig. Denn die Kandidatin stand bereits vor der Show schon gerne im Mittelpunkt und ist für das Rampenlicht geboren. Die Beauty will vor allem mit ihrer selbstbewussten und verrückten Seite überzeugen.

Die 23-Jährige wagt nun den großen Schritt ins Modelbusiness und ist überzeugt davon, dass die Teilnahme bei „Germany’s next Topmodel“ genau das Richtige ist. „Ich bin dafür geboren und werde auch nichts anderes mehr tun in meinem Leben“, sagt Cassy im Interview mit ProSieben. „Mein Leben lang warte ich schon darauf, dass mir endlich jemand die Bühne gibt, die mir zusteht. Die Bühne ist einfach mein Zuhause, ich fühle mich im Rampenlicht und vor der Kamera pudelwohl. Laut sein, in Mittelpunkt stehen, tanzen, Shootings, Schauspiel – das bin einfach ich. Ich habe mir nie die Möglichkeit nehmen lassen, vor der Kamera zu stehen“, so die 23-Jährige.

Cassy ist extrem selbstbewusst

Und warum hat sie gute Chancen? „I’m born to be a star! Mit meiner selbstbewussten und verrückten Art zusammen mit meinem starken Willen und einer gewissen Lockerheit erreiche ich eigentlich immer das was ich will. Ich weiß, dass ich die richtige bin, weil Fotound Videoshootings, sowie Walken, Tanzen und Acting mir einfach liegen – ich bin dafür geboren und werde auch nichts anderes mehr in meinem Leben tun. I’m ready to become ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2023!“, sagt Cassy.

Die Kandidatin ist für das Rampenlicht geboren

Cassy liebt es, zu provozieren. „Am wichtigsten ist mir, als emanzipierte, selbstbestimmte Frau wahrgenommen zu werden. Ich lasse mich nicht klein machen. Ich liebe meinen Körper und schäme mich nicht ihn zu zeigen. Sowohl vom Styling als auch vom Charakter her bin ich sehr vielfältig. Ich kann jeden Tag jemand anderes sein, wenn ich möchte. Ich bin sehr selbstbewusst – ich weiß ganz genau, was ich will und was ich nicht will. Ich liebe es zu provozieren und genau das zu tun, was man nicht von mir erwartet.“

Tanzen zählt zu ihrern größten Leidenschaften. Meine große Leidenschaft ist das Tanzen. Vor einem Jahr habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht: Früher habe ich in einer HipHop-Formation getanzt, heute leite ich meine eigene Formation und entwickle Choreos. Tanzen gibt mir das Gefühl der Bewunderung, Begehrtheit und Selbstverwirklichung. Neben dem Tanzen mache ich gerne Shootings, Sport, unternehme viel mit meinem Freund und bin bei meiner Mama in Dänemark am Meer", erzählt die GNTM-Kandidatin.