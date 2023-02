GNTM 2023: Hier ist der Drehort!

Es geht wieder los: Am 16. Februar 2023 geht „Germany’s next Topmodel“ auf ProSieben in die nächste Runde. Die Kandidatinnen sind auch diesmal bunt und divers. Doch wo wurde die Staffel eigentlich produziert? KUKKSI verrät den Drehort.

29 Kandidatinnen bei „Germany’s next Topmodel“ wollen ihren Modeltraum wahr werden lassen. Heidi Klum hat auch für die Staffel wieder zahlreiche Gastjuroren eingeladen. Im vergangenen Jahr waren unter anderem Sängerin Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankin und Yu Tsai und der englische Modedesigner Christian Cowan dabei. Und auch 2023 sind wieder einige Stars aus dem Modegeschäft am Start. Bisher bekannt ist, dass Winnie Harlow und Designer Peter Dundas an der Seite von Heidi Klum anwesend sein werden.

Wann läuft GNTM 2023 im TV?

Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ startet am 16. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wie in den vergangenen Jahren werden die Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr gezeigt. Die Episoden gibt es nach der Ausstrahlung auch bei Joyn. Zudem kann man über den Streaminganbieter auch das aktuelle Programm von ProSieben verfolgen.

Wo wurde GNTM gedreht?

Die Macher von „Germany’s next Topmodel“ lassen sich immer etwas Besonderes einfallen. Zwar startet die Staffel meist in Deutschland, aber danach geht es meist ins ferne Ausland. Für die Kandidatinnen ging es im vergangenen Jahr nach Athen und Mykonos. 2023 ändert sich alles: Denn erstmals beginnt die Reise für die Kandidatinnen direkt in der Weltmetropole Los Angeles. Es handelt sich dabei um die Wahlheimat von Heidi Klum. In der US-Stadt ist Hollywood zu Hause – hier befinden sich zahlreiche Filmproduktionen, zahlreiche Blockbuster werden dort produziert und es reiht sich eine Promi-Villa nach der anderen.

Das musst du zur neuen Staffel wissen

Der Titelsong der diesjährigen Staffel ist von Pink und lautet „Never Gonna Not Dance Again". Zu den Highlights zählt natürlich auch wieder das große Umstyling – das wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Mit neuen Elementen versuchen die Macher auch die neue Staffel wieder spannend zu gestalten. Heidi Klum und ihr Team werden aber auch diesmal wieder auf Personality achten. Was auf die Fans aber genau zukommt, werden die Fans im Laufe der neuen Staffel sehen. ProSieben zeigt „Germany's next Topmodel" immer donnerstags um 20:15 Uhr.