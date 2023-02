GNTM 2023: Heidi Klum greift beim Pool-Shooting selbst zur Kamera

Vor die Linse und unter die Lupe. In der zweiten Folge „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ lernt Heidi Klum ihre #GNTM-Anwärterinnen aus einer besonderen Perspektive kennen. Sie greift selbst zur Kamera und lichtet ihre Kandidatinnen beim ersten Fotoshooting der Staffel ab.

Coco (20, München): „Es ist natürlich mehr Druck, wenn Heidi die Fotos macht, weil sie dann wirklich durch die Linse schaut und genau sieht, wie das Foto am Ende aussieht.“ Slata (19, Leipzig) zeigt sich nervös: „Ich hatte davor noch nie Shootings, ich bin noch nicht so erfahren. Ich hoffe, es klappt. Immerhin hat man mit Heidi einen Profi neben sich. Sie kann uns Tipps und Hilfestellung geben.“

Die Models stehen in dieser Woche im direkten Duell zu zweit vor der Kamera. Diejenige, die besser performt, ist automatisch eine Runde weiter. Slata und Tracy (25, Essen) sind die ersten, die beim Pool-Shooting antreten. „Zu wissen, dass nur eine von uns automatisch weiterkommt, beeinflusst mich sehr. Der Druck steigt natürlich enorm“, findet Tracy. Die beiden bringen sich am Pool der Model-Villa in Position – wer schafft es, Heidi zu überzeugen und so direkt ein Ticket für die nächste Runde zu lösen?

GNTM-Models präsentieren legendäres Jungle-Kleid von Jennifer Lopez

Dieses Kleid ist ikonisch: Tropisches Palmenmuster, großer Ausschnitt, lange Schleppe – es ist das Jungle-Versace-Kleid, das Jennifer Lopez 2000 bei der Grammy-Verleihung trug. Die Outfits der Models beim heutigen Entscheidungswalk sind alle angelehnt an das berühmte Designer-Stück. Im Dschungel-Look sollen sie über den Laufsteg am Venice Beach schweben. Das Kleid stellt durch die Länge und den flattrigen Stoff eine echte Herausforderung dar. „Es ist das perfekte Kleid, um seinen Walk zu üben, denn es hat viele Elemente, die man unter Kontrolle haben muss“, erklärt Supermodel und Gastjurorin Elsa Hosk. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie trägt heute das originale Versace-Kleid von J.Lo.

Vor dem Entscheidungswalk gibt sie den #GNTM-Models ein Teaching, in dem sie jede Kandidatin einzeln beurteilt und ihnen Tipps gibt. Und auch wenn die Outfits sich heute alle ähneln, auf dem Catwalk soll jede Kandidatin ihren eigenen Stil zeigen: „Auf dem Laufsteg sollte man seine Persönlichkeit in seinen Walk mit einbringen. Versucht nicht, jemanden zu imitieren. Macht euer Ding. Seid ihr selbst.“ Wer läuft im Dschungel-Look direkt in die nächste Runde und für wen ist der Traum von #GNTM bereits in der zweiten Woche ausgeträumt? ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Rätsel um verschwundenes Statement von Heidi Klum!