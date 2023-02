GNTM 2023: Gefährliche Szenen am Set! Sind die Mädchen von Heidi Klum in Gefahr?

Schon bald geht es los! Am 17. Februar startet die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ auf ProSieben. Ein erster Trailer zur Show zeigt: Es könnte turbulent werden. Sind die Mädchen von Heidi Klum in Gefahr?

In der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wird sich einiges ändern. Denn für die Mädels geht es direkt nach Los Angeles. Die Kandidatinnen müssen auch diesmal wieder alles geben. Denn der Weg zum neuen Topmodel ist mit vielen Extremsituationen verbunden. So posieren die Models beispielsweise unter Wasser oder auf fahrenden Autos – die Macher der Show lassen sich jedes Jahr etwas Neues einfallen.

Mädchen müssen vor Unwetter flüchten

Heidi Klum hat jetzt einen Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Und der hat es in sich! Denn auf die Girls warten einige Turbulenzen. Denn ein Unwetter in Los Angeles sorgt während der Dreharbeiten für Chaos und sorgt für eine filmreife Apokalypse-Stimmung. Es stürmt, blitzt und donnert heftig – dann müssen die Kandidatinnen sogar flüchten und bringen sich in Sicherheit. Ihr Hab und Gut müssen die Models sogar zurücklassen. „Nur wir gehen raus“, heißt es von einem Crew-Mitglied. Und dann fällt sogar auch noch der Strom aus! „Los, los, los“, schreit Heidi Klum im Hintergrund. Was danach geschieht, kann man in dem Trailer nicht sehen – die Szenen werden aber wahrscheinlich in den neuen GNTM-Folgen gezeigt.

Erst kürzlich wurden die 29 Kandidatinnen für die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ bekanntgegeben. Neben Heidi Klum werden unter anderem auch die Supermodels wie Ashley Graham oder Winnie Harlow sowie Laufsteg-Coach Nikita Johnson die Leistungen der Models bewerten. Runway-Shows, zahlreiche Catwalks und natürlich das große Umstyling – die neue Staffel verspricht auch diesmal wieder spannend zu werden. ProSieben zeigt die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Das sind die 29 Models von Heidi Klum!