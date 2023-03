GNTM 2023: Die Elevator Boys tanzen mit den Topmodel-Anwärterinnen

Aaaaaand Action! In der siebten Woche von „Germany‘s Next Topmodel – by Heidi Klum“ heißt es für die Topmodel-Anwärterinnen: Sei selbstbewusst, sei eine Diva! Heidi Klum: „Meine Models müssen in dieser Woche nicht nur eine extravagante Choreografie lernen, sondern sich außerdem in Marilyn Monroe verwandeln und sie verkörpern. Auf dieses Videoshooting freue ich mich schon riesig.“

Während die Models im ersten Teil des Videoshootings die gelernte Choreografie auf den legendären Marilyn Monroe-Song „Diamonds are a girl‘s best friend“ präsentieren und lip syncen sollen, müssen sie im zweiten Teil ihre Spontanität unter Beweis stellen. Und dafür hat sich die Model-Chefin gleich fünffache Unterstützung geholt. Heidi Klum: „Bei diesem Videoshooting sind unsere Gaststars definitiv die Kirschen auf der Torte.“ Die Nervosität ist allen Kandidatinnen anzusehen, als sie am Set auf die fünf Internet-Stars treffen. Anya (19, Berlin): „Oh mein Gott, die Elevator Boys.“

Elevator Boy Tim Schäcker: „Ich glaube, die größte Herausforderung für die Models wird sein, in ihrer Rolle zu bleiben und sich von uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.“ Lara (18, Aschbach/Österreich) sieht ihrer Aufgabe mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ich habe gar keine Tanzerfahrungen und bin völlig überfordert.“ Doch es gibt auch andere Stimmen. Coco (20, München): „Ich tanze unheimlich gerne und freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich denke, ich bekomme das sehr gut gebacken.“ Welche Kandidatinnen kann die Choreografie am besten präsentieren und Heidi Klum und Star-Regisseur Lance Drake mit ihren gelernten Dancemoves und der passenden Attitude überzeugen?

GNTM-Kandidatinnen laufen in Kreationen von Modedesigner Christian Cowan über den Catwalk

Beim Entscheidungswalk wird es interaktiv. Die Kandidatinnen sollen auf einem LED-Laufsteg einen vorgegebenen Weg hinter sich bringen, der kurz aufleuchtet und dann wieder verschwindet. Heidi Klum: „Für die ausgefallenen Kleider ist mein langjähriger Freund und Fashiondesigner Christian Cowan am Start.“ Gemeinsam mit ihm und den Elevator Boys wird Heidi Klum entscheiden, welches Model sich den Einzug in die nächste Runde verdient hat. ProSieben zeigt GNTM am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Models, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel!