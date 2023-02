GNTM 2023: Der Freund von Kandidatin Ana ist ein Popstar!

Am 16. Februar 2023 startet auf ProSieben die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Zu den Kandidatinnen gehört auch Ana. Die 22-Jährige aus Schleswig-Holstein hat einen echten Popstar als Freund.

Ana ist Medienkauffrau und träumt schon lange von einer Modelkarriere. Deshalb hat sich die 22-Jährige auch für die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ beworben. Die Beauty sammelt „Vogue“-Zeitschriften und Jacken. Ana hat erzählt, warum sie das neue Topmodel werden will. „Seit ich das erste Mal #GNTM geschaut habe wollte ich Model werden. Schon in der Grundschule war das meine Antwort, wenn mich jemand gefragt hat, was ich denn mal werden will wenn ich groß bin. Jetzt bin ich groß und möchte zeigen, was ich draufhabe und an meinem Traum arbeiten“, sagt die 22-Jährige im Interview mit ProSieben.

Und wie würde sie sich als Mensch beschreiben? „Früher war ich recht schüchtern und unsicher. Heute würde ich mich als ruhigen, aber charismatischen Menschen beschreiben, der im Kreise seiner Freunde und Familie auch gerne mal etwas extrovertierter ist. Ich bin gegenüber meinen Mitmenschen loyal und zuvorkommend und bin immer für alles offen“, verriet sie weiter. Dann spricht die GNTM-Kandidatin über ihre Hobbys: „Am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie und Freunden. Ich mache in meiner Freizeit sehr gerne Sport und gehe Gassi mit meinem Hund. Meine Leidenschaft ist die Mode und kleine Fotoshootings mit meiner Freundin. Am liebsten bin ich am Meer.“

Tom Gregory ist der Freund von GNTM-Ana

Der Freund von Ana ist ein echter Popstar. Denn es handelt sich dabei um Tom Gregory. „Mein Freund ist Sänger, heißt Tom Gregory und hat viele bekannte Hits hier in Deutschland“, schwärmt die 22-Jährige. Den britischen Singer-Songwriter hat sie bei der Arbeit für dessen Musiklabel kennengelernt. Er steht unterstützt sie bei ihrer Topmodel-Reise: „Mein Freund findet es total toll, dass ich jetzt hier mitmache.“ Da er bereits bekannt ist und das Paar die Öffentlichkeit daher gewohnt ist, geht Ana die Teilnahme bei GNTM sehr locker an. „Wir sind es ein bisschen gewohnt, dass man auch mal eine Zeit lang nicht so viel voneinander hört. Das ist super einfach mit ihm und ich bin froh, dass er mich da so unterstützt“, plaudert sie aus. Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Gefährliche Szenen am Set! Sind die Mädchen von Heidi Klum in Gefahr?