GNTM 2023: Das ändert sich in der neuen Staffel!

Im kommenden Jahr wird es auch wieder eine neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ geben. Und es gibt eine absolute Premiere: Die Modelshow startet nämlich direkt in Los Angeles.

Heidi Klum macht sich auch 2023 wieder auf die Suche nach den schönsten Mädchen bei „Germany’s next Topmodel“. Die Kandidatinnen hatten in den vergangenen Staffeln auch immer Shootings im Ausland – jedoch kam das erst im Laufe der Zeit. In der nächsten Staffel geht es für die Nachwuchsmodels direkt ins ferne Ausland.

GNTM startet direkt aus Los Angeles

Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ startet direkt in Los Angeles. Das hat es bisher noch nie gegeben. Die 30 #GNTMKandidatinnen treffen Heidi Klum in einer echten Filmstadt. Dort laufen sie ihre erste Fashion-Show. „Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, sagt Heidi Klum laut ProSieben. „Welcome to L.A.! Die 18. Staffel von GNTM startet in La La Land“, heißt es auch auf der offiziellen Facebook-Seite der Castingshow.

Ist Leni Klum wieder dabei?

Bisher war es üblich, dass die Mädels erst im Laufe der Staffel nach Los Angeles reisen. Für die Nachwuchsmodels geht es diesmal direkt nach dem Casting nach Kalifornien. Ob auch Leni Klum wieder in der Staffel auftauchen wird, ist unklar – zuletzt unterstütze sie ihre Mama bei der Modelsuche tatkräftig. „Wie lange muss ich das jetzt noch machen? Wann übernimmst du es?“, fragte Heidi Klum ihre Tochter mal bei GNTM. Weitere Details zur kommenden Staffel sind bisher noch nicht bekannt – diese werden aber wohl zeitnah folgen. Schon gelesen? Heidi Klum: So sah die GNTM-Jurorin früher aus