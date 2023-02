GNTM 2023: Rätsel um verschwundenes Statement von Heidi Klum!

Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ begann mit einem Paukenschlag! Heidi Klum äußerte sich ganze zehn Minuten lang zu den Vorwürfen gegen ihre Show. Doch das Statement verschwand nach der Ausstrahlung komplett. ProSieben hat sich dazu jetzt zu Wort gemeldet.

Die Models müssen hungern, bei GNTM sei alles manipuliert oder die Füße der Kandidatinnen werden eingecremt, um angeblich absichtlich Stürze herbeizuführen – das waren nur einige Vorwürfe gegen die Show. Das wollte Heidi Klum nicht auf sich sitzen lassen und reagierte zum Auftakt der Show mit einem langen Statement in der ersten Folge.

Statement von Heidi Klum fehlt im Netz komplett

Doch das Statement fehlt im Netz komplett. Auch bei dem Streaminganbieter, wo die aktuellen Folgen von „Germany’s next Topmodel“ zu finden sind, wurde das Statement von Heidi Klum einfach rausgeschnitten. Zahlreiche User im Netz fragen sich, was dahintersteckt. „Manche Dinge wiederholen sich nicht im Leben. Und für andere ist 20:15 Uhr auf ProSieben die beste Zeit“, heißt es in einem kryptischen Statement des Senders. Die genauen Gründe für die Zensur lässt der Sender komplett offen. Das Statement der Modelmama ist auch nicht als separater Clip bei Joyn zu finden. Und auch im Liveticker der Show wird das Statement von Heidi Klum in keinem Wort erwähnt.

Fest steht aber: ProSieben ist nicht der einzige Sender, welcher die Schere bei seinen Castingshows ansetzt. So hat RTL beispielsweise auch den sexistischen Spruch von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ rausgeschnitten, obwohl diese Szenen bereits vorab bei RTL+ verfügbar waren. Heidi Klum stellte in dem Statement klar, dass die Show nicht manipuliert sei, Models jederzeit freiwillig aussteigen können und das die Kandidatinnen mit Essen versorgt werden. Nur gegen Zigaretten oder Alkohol zeigt man sich bei der Produktion kritisch. Schon gelesen? Ist bei GNTM alles gestellt? Heidi Klum bezieht Stellung in der Show!