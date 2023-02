GNTM 2023: Darum hat Kandidatin Olivia kurze Haare!

Olivia gehört zu den Kandidatinnen bei „Germany’s next Topmodel“. Für die Modelshow ist die Studentin zu allem bereits – selbst vor dem Umstyling hat sie keine Panik. Die 22-Jährige hat jetzt den wahren Grund verraten, weshalb sie kurze Haare hat.

Die Kandidatin hat verraten, welche Ziele sie bei „Germany’s next Topmodel“ hat. „Ich möchte Mädels, die so aussehen wie ich zeigen, dass es nicht nur eine Version von hübsch gibt“, sagt Olivia im Interview mit ProSieben. Und warum hat sie gute Chancen? „Ich bin super aufnahmefähig und ich habe das entsprechende Aussehen“, so Olivia.

Olivia rasierte sich vor dem GNTM-Casting die Haare ab

Bei GNTM steht auch das Umstyling an. Und genau das ist auch der Grund, weshalb sich Olivia bereits vor der Show von ihrer langen Mähne getrennt hat. So kam sie dem möglichen Umstyling zuvor. „Ich dachte mir so: ‚Ey, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte'“, sagt Olivia. „Bevor ich im Fernsehen anfange zu weinen, mache ich das zu Hause“, so die 22-Jährige. Vor dem GNTM-Casting hat sie sich ihre Haare abrasiert. Wobei ein Stylewechsel für sie nichts Neues ist – ob mal lang oder kurz: Olivia ändert oft ihren Style.

Ihre Mutter ist für die Kandidatin der wichtigste Mensch

Der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist ihre Mutter, welcher bei welcher sie auch in Hamburg wohnt. Die ersten Lebensjahre verbrachte die 22-Jährige in einem Asylheim. „Ich bin ja nur an dem Ort, wo ich jetzt gerade bin, weil meine Mutter so viel aufgegeben hat“, sagt Olivia. Und was wäre ihr Traum, wenn sie einen Wunsch frei hätte? „Komplette finanzielle Sicherheit für meine Familie und Freunde. Was bedeuten würde, dass man mehr Zeit für andere Dinge hätte“, so die Kandidatin. Nun will sie eine Modelkarriere anstreben – und vielleicht schafft sie das ja mit GNTM. Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ zeigt ProSieben ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Gefährliche Szenen am Set! Sind die Mädchen von Heidi Klum in Gefahr?