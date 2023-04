GNTM 2023: Coco Rocha übt mit den Models extravagante Walk-Stile

„Wer freut sich mehr – ihr oder ich?“ strahlt Heidi Klum in der achten Woche von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“. Charlene (52, Georgensgmünd), Ina (44, Neuss), Maike (23, Hanau), Marielena (52, Frankfurt am Main), Nicole (49, Offenbach am Main) und Zuzel (50, Kissing) wollen #GNTM gewinnen und kämpfen von nun an genauso wie die anderen 13 Kandidatinnen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“.

An ihrem ersten Tag werden sie genau unter die Lupe genommen. Heidi Klum: „Faires Spiel für alle. Meine Newcomer-Models müssen heute nicht nur eine große Herausforderung meistern, sondern gleich drei. Sie shooten ihr Sedcard-Foto und danach müssen sie zwei verschiedene Walk-Stile präsentieren. Einen sexy Walk in Unterwäsche und danach den extravaganten Walk in den Outfits von Designer Yannik Zamboni.“

Sechs Engel für Heidi Klum. Marielena: „Ich nehme mir fürs erste Shooting vor, das richtig gut zu machen. Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung mich hier mitzunehmen, richtig war.“ Zuzel: „Für mich ist es gigantisch, dass wir Frauen über 50 dabei sein dürfen. Wir müssen sichtbarer werden. Meistens sieht man immer nur die jungen Mädels.“ Bei den Challenges werden sie nicht nur von Heidi Klum geprüft, auch die anderen Kandidatinnen checken ihre neuen Kontrahentinnen ab. Anya (19, Berlin): „Ich finde das richtig, richtig cool mal auf der anderen Seite zu sitzen. Einfach mal zuzuschauen, wie die Mitstreiterinnen das machen.“ Coco (20, München) schätzt die neue Perspektive: „Ich finde es toll, heute zuschauen zu dürfen, weil ich vor allem beim Walken endlich mal sehen kann, was Heidi mit einer gewissen Kritik meint. Das hilft mir, meine Kritik umsetzen zu können, so dass ich mich verbessere.“

Coco Rocha übt mit den #GNTM-Models extravagante Walk-Stile

The crazier, the better! Am Entscheidungstag ist Kreativität gefragt – Die Topmodel-Anwärterinnen müssen sich jeweils drei verschiedene, völlig ausgefallene Walk-Stile überlegen und auf dem Catwalk präsentieren. Unterstützung erhalten sie im Teaching von Model und „Queen of Posing“ Coco Rocha, die auch als Gastjurorin ihre Leistung beurteilt. Maike (23, Hanau): „Man hat fast seinen eigenen Augen nicht getraut, dass Coco Rocha da jetzt wirklich vor einem steht.“ Immer zwei Kandidatinnen betreten gleichzeitig den Catwalk und versuchen mit ihrem Walk herauszustechen.

Anna (24, Bochum): „Ich mag diesen Ansporn, diesen Konkurrenzkampf. Ich glaube man ist immer noch ein Stück besser, wenn du weißt, neben dir ist jemand und du musst mehr auffallen. Das holt einfach das Beste aus einem raus.“ Wer schafft es, mit einem extravaganten Walk der Konkurrentin die Show zu stehlen und sich so das Ticket für die nächste Runde zu lösen? ProSieben zeigt GNTM am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2023: Models, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel!