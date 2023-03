GNTM 2023: Brian Bowen Smith fotografiert die Models in extravaganten Hüten

Willkommen zur Teeparty des verrückten Hutmachers! In der vierten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ tauchen die Models in die märchenhafte Welt von „Alice im Wunderland“ ein.

Beim Fotoshooting mit Brian Bowen Smith tragen sie Hüte, die extravaganter kaum sein könnten: Vivien (22, Koblenz) balanciert einen Picknickkorb auf dem Kopf, Elsa (18, Baden) posiert mit einem Schwan und Leonas (21, Großheubach) Hut ziert die Federpracht eines Pfaus. Heidi Klum: „Heute machen wir ein Beauty-Shooting. Das bedeutet, die Models werden sehr nah fotografiert. Es geht um einen besonderen Gesichtsausdruck.“ Tracy (25, Essen) trägt einen mit goldenen Blumen verzierten Hut und freut sich auf die Herausforderung: „Ich liebe es, zu shooten. Insbesondere mit dem Hut will ich spielen und facettenreiche Posen anbieten.“ Heidi Klum gibt ihr vor dem Shooting Tipps: „Wir machen heute ein Porträt. Es dreht sich alles nur um dein Gesicht und deinen Ausdruck. Wir möchten verschiedene Emotionen sehen.“ Schafft es Tracy, die Anweisungen gut umzusetzen oder endet ihr #GNTM-Märchen früher als erhofft?

Außergewöhnliche Looks von Mode-Designer Yannik Zamboni

„Sehr selbstbewusst, tough und ‚I don’t give a fuck‘“, beschreibt Yannik Zamboni (Mode-Designer der Marke Maison Blanche) den Walk, den er von den Kandidatinnen erwartet. Die Mode ist extravagant: alles in Weiß, viele Cut-Outs, zerrissener Stoff. Die Looks sind gender-inclusive und das soll auch der Walk widerspiegeln: große, schnelle Schritte und breitbeinige Posen, die Kraft und Stärke ausdrücken.

Der außergewöhnliche Walk will geübt sein: Am Tag vor der Fashion-Show besucht der Designer gemeinsam mit Heidi die Models in der Villa und gibt ihnen ein Teaching. Eliz (21, München): „Ich freue mich sehr aufs Lauftraining. Ich freue mich, Fragen stellen zu können und zu lernen, was noch verbessert werden muss. Ich finde den Designer sehr, sehr cool.“ Zum Walk am Entscheidungstag geht es in einen der bekanntesten Bahnhöfe der Welt: die Union Station in Downtown Los Angeles. Wer meistert den schwierigen Walk und für wen heißt es „Endstation“? Die neue Folge von GNTM zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM: Das machen die Gewinnerinnen heute