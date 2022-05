So unterschiedlich schön wie nie! Fünf Frauen standen im Finale von „Germany‘s Next Topmodel – by Heidi Klum“, die in diesem Jahr mit 26 anderen Kandidatinnen ein großes Stück #GNTM-Geschichte geschrieben haben: In der aktuellen, 17. Staffel, war der Cast der ProSieben-Erfolgsshow so unterschiedlich schön wie nie.

Die Zuschauer:innen feierten Mütter, Großmütter, große Frauen, kleinere Frauen, Plus-Size-Frauen, Frauen mit den unterschiedlichsten Hautfarben – Frauen mit einem Traum, der nun für fünf Finalistinnen zum Greifen nah ist: Martina (50, Klosterneuburg), ihre Tochter Lou-Anne (18, Klosterneuburg), Anita (21, Neustadt an der Donau), Luca (20, München) und Noëlla (25, Berlin) bekamen von Heidi Klum das Ticket fürs #GNTM-Finale.

Heidi Klum eröffnet das Finale

Bevor das Cover der Harper’s Bazaar im Studio gelüftet wird, erwartet die Zuschauer eine prickelnde, glamouröse und aufregende Show der Extraklasse, die von Heidi Klum eröffnet wird. Und eines kann man jetzt schon verraten: Ihre Gesangs-Performance „Chai Tea with Heidi“ im #GNTM-Opener mit Snoop Dogg war nicht ihre letzte.

Fashion, Fashion, Fashion und internationale Gäste

Extravagante Walks, opulente Kleider und ein spektakuläres Live-Foto-Shooting: Die Finalistinnen laufen bei ihren verschiedenen Walks in Kreationen der internationalen Modedesigner Jeremy Scott, Julien MacDonald, sowie Marina Hoermanseder, die alle neben Heidi Klum auf ihrem Sofa im Studio Platz nehmen werden. Starfotografin Ellen von Unwerth shootet die Finalistinnen live im Studio.

Doch welche Topmodel-Anwärterin schafft es bis ganz an die Spitze bei #GNTM? Wer kommt auf das Cover der deutschen Harper’s Bazaar, wer wird das Kampagnen-Gesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegerprämie in Höhe von 100.000 Euro? Die Siegerin wurde gekürt: Lou-Anne hat die diesjährige Staffel von „Germany’s next Topmodel“ gewonnen und konnte sich gegen die Konkurrentinnen durchsetzen.