GNTM 2022: Wer ist raus?

Erstmals werden auch Best-Ager-Model bei „Germany’s next Topmodels“ zugelassen. Die neue Staffel der erfolgreichen Show startet auf ProSieben am 3. Februar 2022. In jeder Folge müssen einige Mädchen gehen. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Models noch dabei sind und wer bereits ausgeschieden ist.

Barbara und Lieselotte könnten Geschichte bei GNTM schreiben: Sie sind die ältesten Models in der Castingshow! Die beiden Frauen sind mit 68 und 66 Jahren die ältesten Kandidatinnen, die Heidi Klum bislang in ihre Show eingeladen hat. Damit hat sich der Weltstar einen großen Traum erfüllt: „Natürlich werde ich die beiden trotz ihres Alters genauso hart rannehmen wie meine jüngeren Kandidatinnen. Da gibt es keine Ausnahmen. Aber die Energie, die die zwei haben, ist spürbar. Da ist sehr viel Willenskraft dahinter, und das ist großartig“, so Heidi Klum.

Mit Konfektionsgrößen von 30 bis 54, Körpergrößen zwischen 1,54 Meter und 1,95 Meter und einer Altersrange von 18 bis 68 Jahre sendet Heidi Klum und damit „Germany’s Next Topmodel“ ein klares Signal: „Ich bin bereit dafür!“ Die Modelchefin: „Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Das Ziel der Sendung ist gleich, da hat sich nichts verändert. Aber der Look der Models hat sich verändert und die Nachfrage nach Diversity ist jetzt größer denn je. Somit suche ich nach neuen Gesichtern mit einer großen Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten.“

Das sind die Kandidatinnen

Amaya (18) aus Böblingen

Anita (20) aus Neustadt an der Donau

Annalotta (20) aus Schwerte

Barbara (68) aus Flensburg

Emilie (19) aus Tafers

Inka (19) aus Nierstein

Jasmin (23) aus Düsseldorf

Jessica (21) aus Berlin

Julia (21) aus Surberg

Juliana (24) aus Berlin

Kashmira (20) aus Winnenden

Kim (20) aus Rheine

Kristina (20) aus Lübeck

Laura B. (20) aus Großenhain

Laura W. (19) aus Günzach

Lena (21) aus Teltow

Lenara (24) aus Lingen

Lieselotte (66) aus Berlin

Lisa-Marie (22) aus Hannover

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg

Luca (19) aus München

Martina (50) aus Klosterneuburg

Meline (20) aus Bergisch Gladbach

Noella (24) aus Berlin

Paulina (32) aus Berlin

Pauline (18) aus Schwerte

Sophie (18) aus Harsewinkel

Vanessa (20) aus Metzingen

Viola (21) aus Bremen

Vivien (21) aus Prien am Chiemsee

Wiebke (20) aus Berlin

Diese Models sind bereits ausgeschieden

Folge 1: Emilie, Pauline und Meline

Folge 2: Kim und Wiebke

Diversity liegt im Fokus bei GNTM

Anita (20) aus Neustadt an der Donau. Zusammen mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und jeder Menge Tieren lebt die Bayerin auf einem Bauernhof. Nur zu gerne möchte sie das Landleben gegen das Modelleben tauschen. Kashmira, 20 Jahre aus Winnenden ist die älteste von insgesamt vier Geschwistern. Ihre Eltern kommen gebürtig aus Sri Lanka. Die Kauffrau für Tourismus und Freizeit misst, genauso wie Lena (21) aus Teltow, 1,54 Meter. Neben jemandem wie Profi-Basketballerin Wiebke (20) aus Berlin, die mit 1,95 die größte #GNTM-Kandidatin im Rennen ist, fallen die beiden natürlich besonders auf.

Paulina ist 32 Jahre und hat in der Vergangenheit schon ein paar ModelErfahrungen gesammelt. Jetzt aber will die Berlinerin bei #GNTM durchstarten. Pauline (18, Schwerte) und ihre Familie sind Schausteller. Wegen ihres Berufs ist die 18-Jährige eigentlich immer auf Achse: „Ich es liebe zu reisen – schon aus diesem Grund möchte ich #GNTM 2022 werden. Mit Martina (50) und Lou-Anne (18), beide aus Klosterneuburg in Österreich, haben sich erstmals Mutter und Tochter bei #GNTM beworben. Lou-Anne: „Jeder wird sein Ding machen und wer besser ist, der bleibt drin.“ Für Viola (21) hat der Tag definitiv zu wenig Stunden. Für sie könnte er gerne doppelt so lang sein. Die gebürtige Bremerin studiert derzeit Soziale Arbeit in Dublin. Auf die Frage, was ihre Freunde an ihr schätzen, antwortet Viola schlicht und ergreifend: „Ich bin ein Erlebnis“. Noella (24, aus Berlin) ist gebürtige Kongolesin und arbeitet seit ihrer mittleren Reife in der Altenpflege. In ihrer freien Zeit liebt sie es, Yoga zu machen und mit Freunden kleine Fotoshootings zu organisieren. Schon gelesen? GNTM 2022: Das sind die Kandidatinnen