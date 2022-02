GNTM 2022: Sind Bill und Tom Kaulitz auch dabei?

Heidi Klum sucht auch in diesem Jahr wieder das schönste Mädchen! In der vergangenen Woche startete die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ auf ProSieben. Doch sind auch Bill und Tom Kaulitz in der neuen Staffel zu sehen? KUKKSI hat auf der Pressekonferenz zur Show nachgefragt.

Heidi Klum bringt gerne auch mal mit ihre Familie zu „Germany’s next Topmodel“. So war im Finale der Modelshow bereits Tokio Hotel mit Tom Kaulitz zu sehen. Bill Kaulitz hat Heidi Klum ebenfalls schon unterstützt und war Gastjuror in der Show. Und auch Leni Klum hatte in der Show mal einen sehr kurzen Gastauftritt. Doch werden diese auch in diesem Jahr wieder am Start sein? Eine Producerin klärt nun auf.

Eine Producerin klärt auf

Auf der offiziellen Pressekonferenz von GNTM stellte KUKKSI die Frage, ob auch Bill oder Tom Kaulitz in der diesjährigen Staffel dabei sein werden. „Ob wir mal Tom und/oder Bill mit in der Sendung haben. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass sie nicht eingeplant sind“, antwortete Executive Producerin Lizi Sofeso auf die Frage. In diesem Jahr scheinen die Jungs wohl nicht dabei zu sein, aber die Fans wissen: Heidi Klum ist immer für Überraschungen gut!

Ist Leni Klum bei GNTM dabei?

Und wie sieht es bei Leni aus? „Leni ist grundsätzlich off-cam oft dabei und guckt, wie Mama arbeitet – aber sie ist ja mittlerweile auch selbst ein erfolgreiches Model und damit auch sehr gut beschäftigt. Ob sie dabei sein wird… Lasst euch überraschen!“, verriet die Produzentin weiter. Es bleibt also spannend! Wer in jedem Fall dabei sein: Zahlreiche internationale Stars, welche Heidi Klum als Gastjuror bei der Suche nach dem schönsten Mädchen oder auch Model unterstützen. Denn schließlich sind in dieser Staffel auch erstmals Best-Ager-Models dabei. Schon gelesen? GNTM 2022: Kandidatinnen, Gastjuroren, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel