GNTM 2022: Kandidatin Luca spricht über ihr größtes Tabu

Jeder von uns hat seine Eigenheiten – vor allem, wenn es um die eigene Wohnung geht. So auch GNTM-Kandidatin Luca. In einem Interview spricht sie nun über ihr größtes No-Go, wenn es um die eigenen vier Wände geht.

Jeder von uns hat doch irgendwo seine eigene „Macke“, wenn es um Hygiene und Sauberkeit in der eigenen Wohnung geht. So gibt es sehr viele unterschiedliche Prioritäten und Ekel bei ganz bestimmten Dingen. Gegenüber dem Sender ProSieben hat Teilnehmerin Luca krasse private Details verraten.

Für GNTM-Luca das größte Tabu

Alle Models haben sich bei GNTM einem Interview unterzogen, bei dem sie sehr persönliche Dinge ausplauderten und beispielsweise über ihre Kindheit oder bestimmte Angewohnheiten sprachen. Natürlich war irgendwann auch mal Kandidatin Luca dran – und sie hat eine ganz große Abneigung gegenüber Bakterien, wie sie nun verriet. Für die 19-Jährige ist es ein absolutes Tabu, mit den Straßenklamotten das Bett zu berühren. Als sie mit Lenara und Laura ihr neues Dreierzimmer abchecken wollten und sich die beiden anderen Kandidatinnen aufs Bett schmeißen, zögert sie und entscheidet sich dann doch dagegen, auf das Bett zu springen. „Ich hab so einen Bakterienfimmel. Ich kann nicht mit den Außenklamotten aufs Bett“, verriet sie dabei offen.

Kommt es zum Streit?

Die Angst vor Bakterien hat sich nicht nur während des TV-Formates, sondern auch zu Hause – und das weiß auch ihr Freund. „Mein Freund weiß, ich schreie ihn immer sofort an. Er hat schon eine Hose bei mir, die kann er anziehen, damit er in mein Bett gehen darf. Aber davor kann er nicht rein“, erzählt sie gegenüber dem Sender. In der Dreier-WG konnte man sich dennoch schnell auf eine Lösung einigen, auch wenn es mit einem kleinen Schmunzler verbunden war. „Das respektieren wir. Wir machen es später so: Du desinfizierst später alles und räucherst alles aus“, schlägt Lenara lächelnd vor. Luca nimmt es locker. „Ihr könnt wirklich auf die Decke, solange ihr euch nicht mit eurem A*sch aufs Kissen setzt, wo dieses ganze Flugzeug-Bakterium rumschimmelt“, antwortet sie darauf. Scheinbar gibt es trotz der Bakterienproblematik keine dicke Luft. Schon gelesen? GNTM 2022: Der Traummann von Sophie ist Draco Malfoy