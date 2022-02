GNTM 2022: Die Haare von Viola polarisieren im Netz!

Viola gehört zu den Kandidatinnen der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Der Hingucker sind vor allem ihre roten Haare. Ihre Mähne sorgt seit dem Staffelauftakt auch für hitzige Diskussionen im Netz.

In der vergangenen Woche ging „Germany’s next Topmodel“ in die nächste Runde. Zu den Model-Anwärterinnen gehört auch Viola. Heidi Klum wollte von der Kandidatin wissen, wie lange sie schon modeln will. „In dieses Business möchte ich ungefähr seit Juni“, antwortete Viola darauf. „Was ist im Juni passiert, was hat sich da geändert?“, fragte die Jurorin dann. „Da hab ich mich hier angemeldet“, verriet die 21-Jährige.

Das Netz diskutiert über die Frisur von GNTM-Viola

In der Auftakt-Folge war Viola oft bei GNTM zu sehen und bekam direkt viel Sendezeit. Natürlich wurde auch im Netz über die Kandidatin diskutiert – im Fokus stand dabei vor allem ihre Vokuhila-Frisur. „Ich glaube, der einzige Grund, weshalb Viola weiterkommt, ist, dass Heidi sie unbedingt umstylen möchte“, meinte ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Ich glaube, sie werden Viola die Haare abrasieren“, heißt es in einem anderen Kommentar. Doch nicht nur ihre Haare, sondern auch ihre Art generell wird kritisiert: „Viola ist irgendwie jetzt schon richtig anstrengend.“ Trotz aller Kritik gab es aber auch zahlreiche Fans, welche hinter Viola stehen und es bewundern, dass sie ihr Ding durchziehen will. „Viola ist sehr süß“, meint ein Twitter-User.

Viola beschreibt sich selbst übrigens als spontan, locker und toll. „Ich bin nett und halte mich trotzdem für die Coolste!", sagt Viola laut ProSieben über sich. Rumsitzen ist einfach nichts für sie – die Kandidatin braucht einfach immer Action. Das merkt man auch an ihren Freizeitaktivitäten: Um ihre Familie zu besuchen, ist sie kurz vor Weihnachten stolze 300 Kilometer mit dem Fahrrad quer durch Deutschland gefahren. „Und dann hat das 26 Stunden gedauert. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren", erinnert sich die 21-Jährige. Die neue Staffel von „Germany's next Topmodel" zeigt ProSieben immer donnerstags um 20:15 Uhr.