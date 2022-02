GNTM 2022: Der Traummann von Sophie ist Draco Malfoy

Über Sophie spricht das Netz! Seit der ersten Folge von „Germany’s next Topmodel“ sorgt die Kandidatin für viel Gesprächsstoff. Schon bei der Vorstellung machte die Blondine klar: Sie will groß rauskommen.

Parallel zu den Abitur-Prüfungen hat sich Sophie bei „Germany’s next Topmodel“ beworben. „Für mich ist es viel mehr als ein Wettbewerb, für mich ist er der Anfang von etwas ganz Großem. Von dem Leben, das ich mir schon immer gewünscht habe. Ich möchte die ganze Welt sehen und ich möchte, dass mich die ganze Welt sieht. Ich möchte, dass jeder meinen Namen kennt“, erklärte das Nachwuchsmodel.

In dem Moment, als Sophie beim Auftakt auf Heidi Klum traf, trotze sie nur vor Selbstbewusstsein. „Ich liebe diesen Moment, von tausend Kameras umgeben zu sein. Das hat was von Star“, so die Kandidatin. Und weiter: „Ich glaube so eine Person wie mich gab’s noch nie bei ‚Germany’s Next Topmodel‘, weil ich eine einzigartige Persönlichkeit habe. Ich bin eine komplett neue Kategorie. (…) Bei mir in der Schule bin ich auch immer herausgestochen.“

GNTM-Sophie steht auf Draco Malfoy

Sophie will vor allem ein Vorbild für andere sein. „Klar, wir sind im 21. Jahrhundert, aber ich finde, als Frau hat man immer noch nicht die Möglichkeiten in der Gesellschaft wie Männer. Und ich finde, dass wir als Cast bei ‚Germany's Next Topmodel' ein Zeichen setzen, dass auch Frauen an die Spitze gehören", so die 18-Jährige. Sophie ist auch als Influencerin erfolgreich und hat bei TikTok mehr als 60.000 Fans. In dem sozialen Netzwerk entdeckte sie auch die Buch- und Filmreihe Harry Potter für sich. „Und dann sah ich ihn. Draco Malfoy. Who's that? That's my man. Wenn du mich jetzt fragst, wie mein Traummann aussehen müsste, sage ich natürlich okay, silberne Haare, schwarzer Anzug, Draco Malfoy halt", verriet die 18-Jährige zu ProSieben. Draco Malfoy ist also ihr absoluter Traummann – und wird es auch bleiben. Denn schließlich existiert er nur in einer Fantasie-Welt.