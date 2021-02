GNTM 2021: Wo steckte Kandidatin Sara?

Zu den Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von “Germany’s next Topmodel” gehört auch Sara Ullmann – eigentlich. Denn die Beauty tauchte nicht in der dritten Folge auf. Nun hat sie in einem Instagram-Post erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Als Ballerina mussten die Girls in der neuen Folge von GNTM beim Shooting performen. “Die Mädchen sollen Körperspannung und Disziplin lernen. Ich bin gespannt, wer es schafft, durch Eleganz und Extravaganz hervorzustechen”, so Heidi Klum. Letztendlich konnte Nana nicht überzeugen und bekam kein Foto von Heidi Klum. Ein Mädchen fehlte aber komplett – und zwar Sara Ullmann. Im Netz erklärte der Sender nun, dass sich die Kandidatin freiwillig entschieden hat, das Format zu verlassen.

Sara Ullmann hat die Show freiwillig verlassen

“Mir ist irgendwie alles zu viel und klar, man vermisst seine Familie auch”, verriet Sara Ullmann in einem ProSieben-Clip. “Ich will auch dabei sein und ich hab auch den Wunsch, aber irgendwie ist halt gerade der Wunsch, nach Hause zu gehen, größer”, sagt sie weiter. Die Teilnahme an der Castingshow stellte sich für die Blondine als zu große Herausforderung raus – offenbar hatte sie sich das leichter vorgestellt. Und was sagt Heidi Klum dazu? “Das ist deine Entscheidung. Ich wünsche dir alles Gute”, so die GNTM-Jurorin.