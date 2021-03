Bei “Germany’s next Topmodel” mussten die Kandidatinnen wieder alles geben und schwebten als Eisprinzessinnen über den Laufsteg. Doch nicht jedes Mädchen bekam ein Foto von Heidi Klum – auch diesmal musste wieder ein Girl die Show verlassen.

“Ich fühle mich wie eine Prinzessin“, Romina (21, Köln) strahlt. Auf dem Laufsteg präsentiert die Topmodel-Anwärterin in der sechsten Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum” ein extravagantes Glitzerkleid in eisigem Ambiente. „Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir: Warum nicht ein Winter Wonderland schaffen, in dem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden? Doch egal wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass sie einen guten Walk präsentieren“, sagt Heidi Klum.

Die Besonderheit in dieser Woche: Bei jedem Fehltritt können die Modelchefin und Fotograf Christian Anwander den Walk unterbrechen und Kritik äußern. Lassen sich die #GNTM-Models davon verunsichern? Miriam (24, Berlin) kennt die Ansprüche des Gastjurors: „Ich weiß, dass er sehr kritisch und sehr streng ist, was ich persönlich auch sehr gut finde. Nur durch Kritik kann man sich verbessern und Ehrlichkeit mag ich persönlich auch sehr gerne.“ Soulin (20, Hamburg) ist vor ihrem Walk motiviert: „Wenn jetzt nicht extra etwas Rutschiges auf dem Boden ist, werde ich das rocken!“ Wird der Topmodel-Anwärterin das Schneegestöber auf dem Catwalk zum Verhängnis?

„Diese Fotos werden um die ganze Welt gehen.“ Heidi Klum macht deutlich, was die #GNTM-Models beim Fotoshooting erwartet. In Body und Blazer stehen sie für ihre eigene Sedcard vor der Kamera von Christian Anwander. „Die Bilder sollen die Persönlichkeit der Mädchen repräsentieren. Damit stellen sie sich bei sämtlichen Kunden vor und gehen auf Castings. Es ist eines der wichtigsten Shootings“, erklärt der Fotograf. Und auch Modelchefin Heidi Klum schickt die Sedcard ihrer Models an zahlreiche Kunden, um sie während der Staffel für Jobs vorzustellen.

Miriam muss die Show verlassen

Dass gerade jetzt jeder Schuss sitzen muss, erhöht bei Liliana (21, Rheda-Wiedenbrück) den Druck: „Ich muss konzentriert, fokussiert und professionell sein. Ich habe daran gearbeitet, meine Posen flüssiger zu machen und ich hoffe, dass Heidi das auch merkt.“ Miriam (24, Berlin) setzt beim Shooting auf Gelassenheit: „Ich werde heute ganz locker an die Sache rangehen. Ich kenne mich selbst ja sehr gut. Ich weiß, dass ich Persönlichkeit habe. Ich werde verschiedene Facetten zeigen und freue mich jetzt riesig aufs Shooting.“ Können die #GNTM-Models Heidi Klum und Christian Anwander mit ausdrucksstarken Posen überzeugen? Und wer wird mit seiner Sedcard am Ende die meisten Jobs ergattern? Dann stand die Entscheidung fest: Kandidatin Miriam musste ihre Koffer packen! ProSieben zeigt “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr.