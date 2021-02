GNTM 2021: So wird die erste Fashion-Show der Mädchen!

Es geht endlich wieder los! Bei ProSieben startet am Donnerstag die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Die Dreharbeiten fanden aufgrund der Corona-Pandemie erstmals komplett in Deutschland statt. Für die Mädchen geht es in Berlin zur ersten Fashion-Show.

High Fashion in Berlin. Designer-Legende und Gastjuror Manfred Thierry Mugler macht den Traum der GNTM-Models am Donnerstag auf ProSieben wahr. Zum Start der 16. Staffel laufen Heidi Klums Kandidatinnen ihre erste große Modenschau.

Manfred Thierry Mugler ist bei der ersten Show dabei

Heidi Klum: “Manfred Thierry Mugler ist eine Ikone der Fashionszene. Ich freue mich, dass er gleich zum Auftakt als Gastjuror an meiner Seite ist und sein Wissen an meine Mädchen weitergeben wird.” Der Designer, der bereits mit Stars wie Beyoncé, Cardi B, David Bowie und Kim Kardashian zusammengearbeitet hat, hat große Ansprüche: „Ich bin Träumemacher. Mein Beruf ist kein Beruf, es ist eine Leidenschaft. Hauptsächlich werde ich von den Mädchen erwarten, dass sie mich verblüffen, Spaß haben, Stärke zeigen und Rampensäue sind.”

Welche Mädchen können Heidi Klum überzeugen?

Und welche Tipps gibt er den Topmodel-Anwärterinnen: „Die wichtigsten Eigenschaften, um als Model erfolgreich zu werden, sind Stärke, Konzentration und Fitness. Eine Persönlichkeit, die es versteht, sich weiterzuentwickeln und hervorzuheben, spricht mich am meisten an.“ Welche Kandidatin kann Heidi Klum und Manfred Thierry Mugler überzeugen? Für wen beginnt die große #GNTM-Reise? Und wer kommt seinem Traum “Germany’s Next Topmodel” zu werden, ein Stückchen näher? Und welche Kandidatinnen können gar nicht überzeugen? Die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” zeigt ProSieben ab dem 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!