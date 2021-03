GNTM 2021: So krass wird das Umstyling!

Es ist die wohl spannendste Folge, auf welche die Fans warten: Bei “Germany’s next Topmodel” steht das große Umstyling an. Drama, Zickenzoff und große Emotionen – die Mädels bekommen einen komplett neuen Look verpasst. Und das sorgt bei einigen Girls für ordentlich Zündstoff.

“Ich weiß nicht, was sie mit meinen Haaren machen. Ich habe echt Angst, dass sie sie mir komplett abschneiden und ich aussehe wie ein Typ. Jetzt geht es los, jetzt ist der Tag gekommen“, Topmodel-Anwärterin Dascha (20, Solingen) rechnet mit einem radikalen Schnitt. “Ich bin super gespannt, ich will endlich neue Haare haben. Ich habe sie mir extra nicht mehr geschnitten, weil ich gehofft habe, dass ich so weit komme. Ich bin jetzt super aufgeregt“, Alysha (19, Berlin) freut sich. Beim großen Umstyling in der fünften Folge von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ werden Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen umgestylt – und zwar nicht von irgendwem.

Die Mädels bekommen einen neuen Look

Mit ihrer persönlichen Stylistin Wendy Iles hat Heidi Klum den perfekten Look für ihre Models festgelegt: “Um als Model aufzufallen oder hervorzustechen, gerade bei einem Wettbewerb, kann ein einzigartiger Look durch Styling, einen Haarschnitt oder Farbe helfen. Nicht nur, um die Persönlichkeit stärker hervorzuheben, sondern auch um neue Seiten an sich kennenzulernen.“ Die anstehende Veränderung bereitet den Topmodel-Anwärterinnen Kopfzerbrechen. „Meine Haare bedeuten mir alles, weil ich wirklich sehr auf sie aufpasse und sie gut pflege, damit sie wachsen. Die jahrelange Arbeit könnte mit einem Schnitt umsonst sein“, sorgt sich Ana (20, Neu-Ulm). Und #GNTM-Model Amina (21, Berlin) plant schon, wie sie mit einem Kurzhaarschnitt umgehen würde: „Ich mache mir dann einfach Extensions rein!“

Mit Umstyling-Highlights der vergangenen Staffeln kündigt Heidi Klum ihren Topmodel-Anwärterinnen an, was sie erwartet: Bevor Kim 2016 zu „Germany’s Next Topmodel“ gekürt wurde, bekam sie einen Pixie-Cut. Klaudia mit K vergoss 2018 bei ihrem Umstyling bittere Tränen, obwohl ihr nicht einmal ein Zentimeter abgeschnitten wurde. Und #GNTM-Model Anastasia verabschiedete sich im letzten Jahr von ihrer langen braunen Mähne und trägt seitdem einen dunklen Bob mit Pony. Linda (20, Niederelbert bei Montabaur) ist von den Bildern in der Videobotschaft verwundert: „Wieso sind das fast alles Kurzhaar-Frisuren?“ Romina (21, Köln) vermutet direkt: “Wir kriegen alle kurze Haare, stell dir das vor!“ Welcher Topmodel-Anwärterin werden die Haare radikal abgeschnitten? Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Und bei wem gehen die Umstyling-Wünsche doch in Erfüllung?

Ihre neuen Looks präsentieren die GNTM-Models bei einer besonderen Fashionshow. In der extravaganten Mode von Stardesigner Christian Cowan geht es am Entscheidungstag über den Catwalk. Am Ende des Laufstegs wartet außerdem eine Überraschung. „Wir machen heute sozusagen ein ‚two in one‘ – Fashionshow und Fotoshooting“, erklärt Heidi Klum den Topmodel-Anwärterinnen, „und für das Shooting habt ihr fünf Sekunden Zeit.“ Wer kann seinen neuen Look selbstbewusst verkörpern? Wer glänzt mit starken Posen vor der Kamera und zieht in die nächste Runde ein? ProSieben zeigt “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Maria Schimanski: Das sind ihre Pläne nach GNTM!