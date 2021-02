GNTM 2021: Kandidatin Ana bricht zusammen!

Die Meeedchen laufen wieder! Bei ProSieben startete am Donnerstag die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. In der ersten Folge kam es zu einem Zwischenfall: Kandidatin Ana ist kurz vor der ersten Show zusammengebrochen! Heidi Klum musste darauf den Notarzt rufen.

Die Topmodel-Anwärterinnen laufen diesmal nicht auf den Laufstegen der Welt, sondern in Deutschland. Denn wegen der Corona-Pandemie konnte die neue Staffel der erfolgreichen Modelshow diesmal nicht im Ausland produziert werden. Am Set gibt es strenge Hygienemaßnahmen: Die Crew sowie die Mädels mussten mehrmals zum Corona-Test. Unterschiedlicher könnten die Kandidatinnen bei “Germany’s next Topmodel” kaum sein. Denn das Motto lautet diesmal Diversität. Mit Maria gibt es auch die e rste gehörlose Teilnehmerin in der Geschichte der Show. Und auch Chanel berührte die Zuschauer mit ihrer Geschichte: Wegen einer Krankheit hat sie viele Narben am Körper.

Kandidatin Ana erleidet Zusammenbruch

Und auch, wenn die Staffel diesmal in Deutschland produziert wird – langweiliger wird es deshalb nicht. Denn auch in der ersten Episode der Show gab es viel Drama. Vor dem ersten großen Lauf ereignete sich ein Zwischenfall: Kandidatin Ana ist plötzlich zusammengebrochen! “Ich habe es nur knallen gehört, dann lag sie da”, erzählt eine Kandidatin in die Kamera. Heidi Klum ruft daraufhin einen Notarzt – innerhalb weniger Augenblicke waren auch die Sanitäter vor Ort.

Sanitäter waren sofort vor Ort

Kurz danach war Ana aber wieder auf den Beinen – sie habe wohl vor Aufregung einige Schwierigkeiten mit dem Kreislauf gehabt. “Der erste Tag ist immer sehr aufregend für meine Meeechen”, erzählt Heidi Klum danach im Interview. “Da kann es leider auch mal passieren, dass der Kreislauf zusammenklappt”, so die GNTM-Jurorin weiter. Ana sagte kurz danach: “Ich will nicht, dass Heidi jetzt denkt, ich wäre zu schwach dazu.” ProSieben zeigt “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!