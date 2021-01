GNTM 2021: Models, Sendetermine, Drehort & Stream

Es geht wieder los: Am 4. Februar 2021 startet bei ProSieben die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Heidi Klum sucht wieder das schönste Mädchen – am Ende kann nur Eine die Show gewinnen. KUKKSI fasst alle Infos zusammen!

Der Cast von GNTM wurde diesmal sehr divers zusammengesetzt. “Mir war es immer schon wichtig, so unterschiedlichen Mädchen wie möglich die Chance zu geben, ‚Germany’s Next Topmodel‘ zu werden. Aber inzwischen wissen die Zuschauer hoffentlich, dass #GNTM nicht blond und blauäugig sein muss. Diversity liegt mir sehr am Herzen”, sagt Heidi Klum. Und worauf kommt es bei den Mädels an? “Ich suche nach einem Mädchen, das Star-Appeal hat. Ein Mädchen, das sich wie ein Chamäleon verwandeln kann, aber dabei immer noch authentisch bleibt. Ich möchte die Freude am Job in ihren Augen sehen und selbst dabei verzaubert werden”, so die GNTM-Jurorin.

Das sind alle Models

Alex (23), Studentin aus Köln

Alexandra (21), Model aus Köln

Alysha (19), Abiturientin aus Berlin

Amina (21), Studentin aus Berlin

Ana (20), Studentin aus Neu-Ulm

Ashley (22), Studentin aus München

Chanel (20), angehende Erzieherin aus Oer-Erkenschwick

Dascha (20) aus Solingen

Elisa (20), Schülerin aus Dortmund

Franziska (24), Studentin aus Nürnberg

Jasmine (21), Studentin aus Wien

Larissa (22), Schülerin aus Achim (bei Bremen)

Lena (21), Studentin aus Main-Spessart

Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück

Linda (20), Auszubildende aus Niederelbert (bei Montabaur)

Luca (19), Schülerin aus Bitterfeld-Wolfen

Mareike (25), Studentin aus Halle (Saale)

Maria (21), Buchbinderin aus Flensburg

Maria-Sophie (19), Auszubildende aus Konstanz

Mira (19), Studentin aus Bordesholm (Schleswig-Holstein)

Miriam (24), Petite-Model aus Berlin

Nana (19), Leichtathletik-Trainerin aus Hamburg

Ricarda (21), Studentin aus Pinneberg (bei Hamburg)

Romina (21), Freiberuflerin aus Köln

Romy (19), Schülerin aus Görlitz

Samantha (20) aus Hamburg

Sara (20), Studentin aus Aichtal (bei Stuttgart)

Sarah (22), Kosmetik-Kundenberaterin aus Kaiserslautern

Soulin (20), Schülerin aus Hamburg

Vanessa (21), Studentin aus München

Yasmin (19), Versicherungskauffrau aus Braunschweig

Sendetermine

Die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” startet am 4. Februar 2021. Am Sendeplatz hat sich wenig geändert: Die neuen Folgen werden immer donnerstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft dann immer freitags um 20:15 Uhr bei sixx. Die Folgen werden nach der Ausstrahlung auch bei Joyn online gestellt.

Wo liegt der Drehort?

GNTM wird eigentlich oft im Ausland produziert. Normalerweise reist Heidi Klum mit ihren Mädels für die Shooting durch die ganze Welt. Das ist aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht möglich gewesen. Deshalb wurde die neue Staffel in Deutschland produziert – unter anderem in Berlin. Alle Kandidatinnen mussten übrigens zum Corona-Test, am Set selber gelten strenge Hygienemaßnahmen.

Gibt es einen Livestream?

Ja, den gibt es! bei Joyn kannst du das Programm von ProSieben live verfolgen – und damit auch die neuen Folgen von “Germany’s next Topmodel”, welche du bei dem Streaminganbieter immer donnerstags um 20:15 Uhr verfolgen kannst. Schon gelesen? GNTM 2021: Das sind die Kandidatinnen!