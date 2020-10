GNTM 2021: Krasse Neuerung in der neuen Staffel!

Es geht wieder los: Heidi Klum sucht in der neuen Staffel von “Germany’s next Topmodel” nach dem schönsten Mädchen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen gibt es eine krasse Neuerung.

Normalerweise wird GNTM auch in den USA gedreht – das ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Daher hat sich der Sender dazu entschieden, die neue Staffel in Europa zu drehen. Für die Kandidatinnen geht es in die Modemetropolen auf dem Kontinent.

Neue Staffel wird in Europa gedreht

“Ich freue mich schon sehr auf meine Suche nach ‘Germany‘s next Topmodel’ 2021. Auch wenn 2020 ein Jahr mit extrem vielen Hindernissen ist, finde ich es toll, dass unsere Topmodel-Fans mich wieder auf meiner Reise bis hin zur Gewinnerin begleiten können. Gemeinsam mit meinem Topmodel-Team werde ich natürlich alles dafür tun, damit die Reise sicher aber natürlich auch unterhaltsam wird. Eines kann ich jetzt schon versprechen: Es wird wieder bunt, lustig und natürlich vollgepackt mit sensationellen Shootings, Fotografen und Stargästen”, sagt Heidi Klum laut ProSieben.

Das sagt ProSieben dazu

Der Senderchef stellt klar, dass die Gesundheit der Kandidatinnen und der Crew oberste Priorität habe. “Die Gesundheit und Sicherheit unserer #GNTM-Kandidatinnen stehen bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund habe wir uns dazu entschlossen, die kommende Staffel von #GNTM komplett in Europa zu produzieren. Von hier aus können wir schnell auf die aktuelle Lage reagieren”; so Daniel Rosemann.

Schönheitsideale werden über Bord geworfen

In der neuen Staffel von GNTM gibt es außerdem eine komplette Neuerung. “In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen – ob groß oder klein, jung oder alt – die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen. Ich bin gespannt, wer sich getraut hat und mit wem die Zuschauer am Ende mitfiebern dürfen”, so Heidi Klum. Die Dreharbeiten finden noch in diesem Jahr statt – ausgestrahlt wird die neue Staffel auf ProSieben jedoch erst im kommenden Jahr. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Schon gelesen? Ernsthaft? Tom Kaulitz spricht über seine Penislänge!