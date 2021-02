GNTM 2021: Kandidatin Romy litt unter Psychoterror!

Romy Wolf will “Germany’s next Topmodel” werden. In der neuen Staffel der Modelshow will die 19-Jährige alle umhauen – insbesondere Heidi Klum. Doch die Beauty hatte es nicht immer einfach: Nun erzählt sie in einem Interview über ihre schlimme Vergangenheit.

Die 19-Jährige hat ihr Abitur absolviert und ist besonders kreativ – sie zeichnet vor allem sehr gerne, spielt Geige und Klavier oder singt. Zwar hat sie als Model bisher noch keine Erfahrungen sammeln können, doch das will sie nun bei GNTM ändern – besonders Modeljobs für Musikvideos wären ihr Ding. Ihr größtes Vorbild ist Popstar Ariana Grande.

Die Kandidatin hat auch verraten, weshalb sie überhaupt in der ProSieben-Show mitmacht. “#GNTM ist ein riesengroßer Traum von mir! Ich begeistere mich sehr für Mode, das Modeln und Heidi Klum. Ein aufregendes, abwechslungsreiches Modelleben fasziniert mich und ich möchte meine Talente und Fähigkeiten voll austesten. Diese Welt will ich kennenlernen und mich darin mit Erfolg behaupten”, sagt Romy Wolf im Interview mit ProSieben.

Romy Wolf leidet an einer Krankheit

Die 19-Jährige hat jedoch eine schwere Zeit hinter sich. Bei ihr wurde damals die chronische Hautkrankheit Neurodermitis festgestellt. Besonders ihr Immunsystem litt unter der Krankheit und fehlte daher oft in der Schule – ihre Mitschüler gingen davon aus, dass sie einfach die Schule schwänzt. Deshalb wurde sie gemobbt und erlebte einen heftigen Psychoterror! “Also wenn ich psychische Belastung habe, dann werde ich sehr schnell krank”, sagt Romy Wolf im Interview mit ProSieben. “Ich konnte nichts dagegen machen, es wurde dann immer schlimmer. Es gab so einen kleinen Psychoterror”, erzählt sie weiter.

Das war auch der Grund, weshalb sie überhaupt mit der Musik anfing – darin fand sie Zuflucht. “Ich kann mich vor Leuten generell ganz schwer öffnen und die Geige ist das einzige, was mir dabei geholfen hat”, so die 19-Jährige. Nun will sie nicht nur der Musik nachgehen, sondern auch als Model durchstarten – und vielleicht kann GNTM dafür ein Sprungbrett sein. ProSieben zeigt die neuen Folgen von “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!